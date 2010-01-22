У Запорізькій області порушено кримінальну справу за фактом підкупу виборців тортами.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Борис ДВОРНИЙ, події, що дали підстави для порушення кримінальної справи за ст. 157 Кримінального кодексу України, - "Перешкоджання вільному волевиявленню громадян на виборах президента шляхом підкупу", мали місце 15 січня у с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області.

"Провівши перевірку за заявами громадян, прокурор Приморського району Запорізької області встановив, що, дійсно, 15 січня у с. Єлисеївка 4 невідомих, одягнених в одяг з символікою одного з кандидатів в президенти, перешкоджали вільному волевиявленню кількох жителів села шляхом вручення їм тортів і вітальних листівок з портретом кандидата в президенти і умовляли громадян віддати свої голоси за даного кандидата", - повідомив Б.ДВОРНИЙ.

За його словами, на сьогодні слідство у кримінальній справі проводить прокуратура Приморського району Запорізької області, справу взято на контроль облпрокуратурою.

Як повідомляв УНІАН, раніше органами прокуратури Запорізької області були порушені кримінальні справи за фактом підкупу виборців шляхом оформлення для них безкоштовної передплати на одну із запорізьких щоденних газет і шляхом вручення їм продуктових наборів.