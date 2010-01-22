Яценюк придумав як зняти з виборів і Тимошенко, і Януковича

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував сьогодні у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону «Про вибори Президента України» (щодо врахування голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата).

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, в законопроекті пропонується вважати другий тур виборів недійсним, якщо у повторному голосуванні візьме участь менше половини загальної кількості виборців України та/або якщо «проти обох кандидатів» проголосує більшість виборців, які взяли участь у голосуванні.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що чинна редакція Закону «Про вибори Президента України» дозволяє отримати пост Президента України кандидату, якого під час повторних виборів не підтримує більшість виборців України. У документі зазначено, що викривлення волевиявлення можливе навіть якщо більшість виборців прямо висловляться проти обох кандидатів, поставивши у бюлетенях відмітки навпроти графи «не підтримую жодного кандидата».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що ця прогалина у законодавстві не дає можливості громадянам реалізувати свої конституційні права. З огляду на це, переконаний А.ЯЦЕНЮК, існує реальна загроза реалізації дійсного народного волевиявлення під час повторних виборів Президента України у 2010 році та всіх наступних виборів.

У законопроекті А.ЯЦЕНЮКА також передбачена можливість позбавити кандидатів, які брали участь у другому турі голосування, що не відбулося, права брати участь у наступних повторних виборах на пост Президента.