Правозахисники в Чехії схвалюють присвоєння Бандері звання Героя
21:53, 24 січня 2010Політика
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... а у Словаччині - ні
Голова чеської конфедерації політв`язнів Надія Кавалірова висловила підтримку рішенню Президента України Віктора Ющенка присвоїти звання Героя України Степану Бандері.
"Добре, що він (В.Ющенко) пішов на цей крок, багатьом чеським політикам є чого повчитися", - сказала Н.Кавалірова.
Натомість у сусідній Словаччині представники ряду антифашистських організацій засудили присвоєння С.Бандері звання героя, назвавши рішення В.Ющенка провокацією, передає РосБізнесКонсалтингз посиланням на Radio Praha.
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