Тігіпко переказав свої розмови з Ющенком, Януковичем і Тимошенко

"Я поговорив з чинним президентом Віктором Ющенком і я зрозумів, що він буде залишатися в політиці, що він буде займатися політикою далі", про це кандидат у президенти Сергій Тігіпко сказав в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"Мені це важливо зрозуміти, тому що я розумію, що буде відбуватися на Заході України, де у нього були досить сильні позиції", - заявив Тігіпко, зазначивши, що сам ініціював цю розмову.

"Я думаю, що він (Ющенко) в змозі створити якусь політичну силу, пройти до парламенту, мати вплив через парламентську фракцію. Я вважаю, що це непогано", - цитує Тігіпка Українська правда.

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Політик зазначив, що питання дострокових виборів парламенту порушувалося під час його переговорів з лідером Партії регіонів Віктором Януковичем: "Такі розмови ми вели, я не буду говорити як".

"Ми опрацьовували якісь кроки, які можуть бути як варіанти, але підкупити мене цим складно", - заявив він.

"По-перше, те, що пропонує та ж Тимошенко (пост прем`єр-міністра) - це набагато вагоміше, конкретніше. Просто розпуск парламенту - це не найцікавіше. Я скажу відверто, що я в це не вірю", - сказав Тігіпко.

"Я не вірю, тому що для цього потрібна дуже сильна і дуже прагматична політика з боку президента, і має бути хороша керованість фракції, яка має прийти і покласти свої мандати", - підкреслив він.

У той же час політик зазначив: "Я б все зробив, щоб цей парламент був розпущений".

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Тігіпко розповів, що прем`єр Юлія Тимошенко запропонувала йому посаду прем`єра в обмін на відкриту підтримку в другому турі президентських виборів.

"Вона запропонувала, щоб я досить відкрито підтримав її, щоб була якась спільна програма дій, під якою вона готова підписатися", - заявив він.

"Після її обрання (президентом) звільняється місце прем`єра. Вона впевнена, що зможе створити більшість (у парламенті)", - зазначив політик.

"Після цього я чув її заяву. Це ми не обговорювали. Вона сказала, що в будь-якій ситуації, навіть якщо Тігіпко не підтримає її відкрито, все одно запропонує мені цей пост", - сказав він.

"Я припускаю, що це не буде виконано і знайдуться якісь надпричини, які не дозволять це виконати. Але тоді я просто можу апелювати до людей, і це не додасть авторитету комусь, а мені це авторитет може додати", - підкреслив Тігіпко.

Крім того, політик пообіцяв, що досягнуті домовленості між ним та іншими політичними гравцями "будуть абсолютно прозорими" і публічними. "У цьому зацікавлений я, перш за все, тому що це мої гарантії", - додав він.