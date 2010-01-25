Савік Шустер: соціологи бояться робити екзит-поли на другий тур

Популярний телеведучий Савік Шустер не певен, що в ніч після другого туру зможе вийти в ефір. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо "Свобода", відповідаючи на запитання про передвиборну соціологію та ймовірні результати голосування 7 лютого.

"Дуже дорогий захід - екзит-пол, - визнав С.Шустер. - Ми зараз шукаємо гроші, тому що у нас добра соціологічна служба. Я розмовляв з соціологами - всі дуже бояться робити екзит-поли, тому що відмінність буде дуже невеликою, в рамках похибки. І тому ніхто не розумітиме, хто врешті переміг, і вся відповідальність впаде саме на соціологів. І тому вони дуже бояться.

І я побоююся того, що може статися так, що ми в ніч виборів вийдемо без екзит-полів.

І що ми робитимемо впродовж кількох годин, коли Центральна виборча комісія не даватиме ніяких результатів, я не знаю. Я ставлю під сумнів взагалі вихід в ефір у ніч виборів", - підсумував С.Шустер.