Наша Україна стала в чергу за відставкою Черновецького і Київради

У Солом’янському районі столиці 27 січня відбулися збори громадян із приводу створення ініціативної групи для збору підписів за проведення референдуму щодо відставки мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і розпуску Київської міської ради.

Про це повідомляє «Главред» із посиланням на прес-службу блоку «Наша Україна» в Київраді.

На цих зборах 127 киян створили п`яту ініціативну групу з відставки керівництва міста.

Як повідомляв УНІАН, у столиці вже було чотири ініціативні групи з проведення референдуму про недовіру Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київській міській раді V скликання:

- за підтримки БЮТ створено групу, до складу якої ввійшли 210 осіб;

- 54 особи увійшло до групи, створеної за підтримки політичної партії «Велика Україна», громадського об`єднання «Голос громади Києва», громадських організацій «Київ-3000», «Комітет із протидії корупції та організованій злочинності», об`єднань депутатів Києва «Рада», «Пора»;

- за підтримки партії "Реформи і порядок" створено ініціативну групу з 216 осіб

- і партії "Яблуко" – 178 осіб.