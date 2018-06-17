Віхи тижня. Тимошенко присягає електорату, Ющенко знову обіцяє повернутися

Нинішнього Президента чекає вибір між важкою роботою для збереження статусу політичного гравця і швидким забуттям... Яценюк обіцяє очолити опозицію Януковичу...

Підсумки першого туру президентських виборів відкрили великі політичні торги і спровокували парад суверенітетів кандидатів, які вибули в першому турі . Завершення президентської кар`єри Віктора Ющенка демонстративно відсвяткували в Москві, давши відмашку на виїзд до Києва посла Михайла Зурабова.

Аномально спокійний перший тур президентських виборів дозволив фіналістам другого раунду протистояння розпочати активні дії, не чекаючи офіційного оприлюднення Центрвиборчкомом підсумків голосування. Картина і без того зрозуміла: Віктор Янукович має 10-процентний гандикап, і як вождь опозиції не зобов`язаний приймати непопулярні рішення. Його завдання сьогодні – обіцяти і стимулювати прихильників взяти участь у голосуванні. На Липській провели традиційний розбір польотів після голосування 17 січня, але голосно виносити сміття з хати не стали.

Вирішили не оскаржувати підсумки першого голосування і представники БЮТ, які також провели нагородження непричетних і покарання невинних. «Сердечники» зрозуміло не хочуть гаяти час на судове протистояння, адже кожен день для Юлії Тимошенко – на вагу золота. Не випадково Юлія Володимирівна зустріла День соборності в Галичині, де присягалася тамтешньому електорату в непорушній прихильності націонал-демократичним цінностям. На загальнонаціональному рівні прем`єр, яка помітно нервує оперативно запропонувала Сергієві Тігіпку очолити уряд після свого обрання главою держави, вирішивши не відкладати «хід портфелем» у довгий ящик. Хоча Сергій Леонідович не поспішає погоджуватися на принадну пропозицію своєї землячки, його електорату таке підвищення, безумовно, може здатися втішним. Не забуває робити реверанси на адресу лідера «Сильної України» і Віктор Янукович. Фіналісти президентської кампанії розуміють, що прем`єрський портфель – це на сьогодні лише красиво оформлений вексель, який при нагоді можна й анулювати.

І Тігіпко, і його менш везучий побратим по сегменту «третьої сили» Арсеній Яценюк запевняють, що підтримувати фаворитів не будуть. Арсеній Петрович навіть пообіцяв очолити опозицію Президентові Януковичу, не уточнивши, куди в такому разі подінеться Тимошенко. Та й інші кандидати в президенти, які вибули в першому турі, не поспішають кланятися в пояс тим, з кого українцям 7 лютого доведеться вибирати нового главу держави.

Віктор Ющенко вже заявив, що готовий залишити свій пост, але не збирається йти з великої політики. Віктор Андрійович з погано приховуваним смутком прокоментував підсумки першого туру виборів, а його соратники продовжують публічно втішати гаранта Конституції можливістю пролонгації його повноважень на час визначення Президента-2010 в судових розглядах. Втім, Ющенко обіцяє вже після другого туру оголосити про запуск нового політичного проекту. Ця процедура чимось нагадуватиме огляд полководцем армії, яка зазнала поразки. Залишки «Нашої України», неприкаяний Конгрес українських націоналістів і ще декілька націонал-демократичних проектів готуються об`єднатися навколо Віктора Андрійовича для участі в місцевих і можливих дострокових виборах. Причому ситуація така, що часу на сибаритство у Ющенка не багато. Його чекає вибір між важкою роботою для збереження статусу політичного гравця і швидким забуттям. Одного нагородження Степана Бандери званням Героя України для збереження у великій політиці Віктору Андрійовичеві безумовно не достатньо.

За великим рахунком, позиції Ющенка зараз дещо гірші, ніж у Тігіпка – рейтинг нижчий, а чітка парламентська підтримка відсутня. Верховна Рада в період між першим і другим турами президентських виборів виявилася нездатною змінити правила обрання глави держави, на чому наполягала фракція БЮТ. Зате опоненти «сердечників» відправили у відставку члена Центрвиборчкому Анатолія Писаренка, який досяг пенсійного віку, нікого не призначивши натомість. Володимир Литвин, який повернувся в парламентську президію, почав готуватися до практично нездійсненної місії миротворця в президентській кампанії-2010. Володимира Михайловича спонукає до активних дій поширення чуток, що про проведення дострокових парламентських виборів або можливе переформатування коаліції у Верховній Раді. За будь-якого з описаних сценаріїв спікерське крісло стає дещо хистким, а результат, продемонстрований Литвином 17 січня, не вселяє в нього оптимізм.

Володимир Михайлович постарався використати в своїх інтересах люту зиму, організувавши наступ на київську владу. Зовсім не проти підтримати столично-революційний порив спікера представники БЮТ і НУ–НС, але в цілому парламентаріями ідея звільнення Леоніда Черновецького так і не опанувала. До речі, Леонід Михайлович не тішить мільйони столичних жителів не тільки роботою комунальних служб, але навіть появою на людях. Швидше за все, публічну екзекуцію столичного градоначальника відклали на період після обрання глави держави, а його крісло може стати хіба втішливим призом для того, хто програє, або розмінною монетою в політичних торгах. Невдоволення Черновецьким, яке накопичилося за весь час, нагадує «козирок» у горах, здатний обрушитися лавиною після гучного ляску.

Очікується прибуття до Києва російського посла Михайла Зурабова. Колишній член єльцинскої «Сім`ї», який відзначився на посту міністра соціальної політики монетизацією пільг, може розглядати призначення в українську столицю не як пониження, а як новий виток у політичній кар`єрі. Віктор Ющенко вже дав зрозуміти, що не буде приймати вірчі грамоти, підписані «не деревню дедушке», тому Зурабову доведеться продемонструвати свої дипломатичні таланти відразу після прибуття на українську землю. Звичайно, якщо в Кремлі знову не передумають.

Євген Магда