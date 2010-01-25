У ПР сподіваються, що держохорона візьме під контроль комбінат «Україна»

Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення про призупинення дій Міністерства фінансів стосовно зміни керівництва державного підприємства «Поліграфкомбінат «Україна».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від Партії регіонів Василь ГРИЦАК.

Він уточнив, що ухвала суду стосується призупинення дій Мінфіну у частині видачі наказу про перереєстрацію статуту поліграфкомбінату «Україна» та зупинення реєстрації цього документу, які здійснила Шевченківська районна адміністрація Києва.

«Це є головне рішення, тому що зміною статуту було введено посаду генерального директора замість директора», - уточнив В.ГРИЦАК, пояснивши, що саме у такий спосіб Кабінет міністрів намагається змінити керівника цього стратегічного поліграфічного підприємства, де друкуються виборчі бюлетені.

Водночас В.ГРИЦАК повідомив, що зазначене рішення прийнято на забезпечення судового позову і діятиме впродовж розгляду питання про законність дій уряду стосовно поліграфкомбінату по суті.

За словами В.ГРИЦАКА, на даний момент легітимний директор підприємства перебуває на робочому місці. «Усе працює тихо і спокійно. Щоправда, на території комбінату ще знаходиться група бандитів з охоронної фірми зі спецзасобами», - сказав народний депутат.

Він також повідомив, що прокуратура Шевченківського району Києва порушила за фактом перевищення влади і службових повноважень кримінальну справу та проводить слідчі дії.

В.ГРИЦАК висловив сподівання, що на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони буде ухвалене рішення про передачу поліграфкомбінату «Україна» під контроль Державного управління справами, а підприємство візьмуть під охорону співробітники Управління державної охорони.