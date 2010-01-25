Прес-конференція «Кияни проголосують за того, хто вижене Черновецького»

У четвер, 28 січня 2010 року, о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «Кияни проголосують за того, хто вижене Черновецького». Учасники прес-конференції:

Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»;

Михайло МИХАЛКО, член виконкому координаційної ради громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»;

Максим МАНЬКОВСЬКИЙ, лідер громадської організації «Кияни, об’єднуємось»;

Анатолій ШАРІЙ, журналіст інтернет-видання «From-UA»;

Гліб ЛЄШКОВ, учасник ініціативної групи громадянського руху «Справжні кияни».

Як зазначають організатори прес-конференції, результати президентських виборів у Києві завжди були визначальними. За часи незалежності України позиція киян ставала показовою для решти українців, формувала настрої усіх регіонів країни. Підтримка киян і сьогодні майже гарантує перемогу.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, «вибори Президента-2010 засвідчили небайдужість кандидатів до своїх рейтингів саме серед столичних жителів. Дехто навіть заручився підтримкою столичного очільника з безглуздими надіями, що команді «олов’яних солдатиків» пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «космічним» талантам якого дивується вся країна, під силу виграти вибори з першої спроби. Напевно, ті, хто приймав рішення здати свої передвиборчі штаби «черновецьким», рідко виходять зі своїх авто на вулиці міста і зовсім не переймаються його проблемами. Інакше, ніхто не допустив би «хлопчиків» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що крім обурення у киян нічого не викликають, до керівництва передвиборчим штабом одного з кандидатів на пост Президента України».

Як відзначає головний координатор ФПК, «за часи правління Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його пособників замість квітучого затишного міста отримали суцільний безлад: дерибан земельних ділянок і майна територіальної громади, захаращення вулиць і підземних переходів кіосками, що торгують сигаретами та пивом, знищення зелених зон, повний занепад житлово-комунального господарства».

А між тим, нагадує В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, один з пунктів передвиборчої програми мера був таким: «Ніколи більше так звані «інвестори» не будуть будувати хмарочоси в скверах, на дитячих та спортивних майданчиках. Тому що ніхто з міських чиновників не дозволить цього. Навіть за мільйонний хабар!». Як бачимо, дійсність не має нічого спільного із задекларованими обіцянками, більше того, прямо суперечить їм. І вже вкотре постає питання щодо конституційності рішень Конституційного Суду України, який подовжив повноваження злочинної влади.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, президентські вибори наче лакмусовий папірець висвітлили наболілу проблему столичної влади, за вирішення якої кияни можуть віддячити своїми голосами одному з кандидатів на пост Президента України. Напередодні повторного голосування на виборах Президента України у Верховній Раді України, 18 січня 2010 р., зареєстровано два проекти постанов Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови», подані Володимиром ЛИТВИНИМ (реєстр. № 5520), а також Миколою ТОМЕНКОМ, Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ і Кирилом КУЛИКОВИМ (реєстр. № 5520-1), які вимагають припинення повноважень посадових осіб органів Київської міської влади, що цинічно та зухвало порушують вимоги законодавства, нівелюють норми права як основні правила поведінки, завдають своїми протиправними діями значної шкоди державному та столичному бюджетам, позбавляють територіальну громаду Києва невідчужуваної власності, підривають установлені принципи державного устрою та місцевого самоврядування.

Учасники прес-конференції закликають громадськість підтримати ініціативи парламентаріїв щодо призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови і підкреслюють вплив зазначених проектів постанов, у разі їх прийняття, на результати виборів Президента України.