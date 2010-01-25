Комбінат «Україна» оточать внутрішні війська

Поліграфічний комбінат «Україна» охоронятимуть Внутрішні війська, а СБУ вестиме відеонагляд за друком бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони на брифінгу для преси повідомила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.

Зокрема, за її словами, на підставі рішення РНБО та за погодженням з МВС Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив Внутрішнім військам охороняти поліграфкомбінат «Україна» по периметру, поки не будуть надруковані всі бюлетені. Також РНБО дала доручення Міністерству фінансів вирішити всі питання для того, аби Внутрішні війська могли приступити до охорони комбінату.

РНБО доручила СБУ забезпечити відеоконтроль над усім процесом друку виборчих бюлетенів.

МВС і Центральна виборча комісія отримали доручення здійснювати контроль не лише за виготовленням бюлетенів, але й за їхнім збереженням і доставкою по всіх регіонах.

Крім того, на пропозицію Міністерства юстиції РНБО прийняла рішення створити контрольну групу з представників уряду, апарату РНБО та СБУ щодо контролю за виконаннями рішення РНБО.