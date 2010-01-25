Порошенко каже, що вірчі грамоти нового посла Росії адресовані Ющенку

Вірчі грамоти нового Посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА адресовані Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Києві М.ЗУРАБОВ вручив копії вірчих грамот міністру закордонних справ України Петру ПОРОШЕНКУ.

Він підкреслив, що вірчі грамоти адресовані Президенту В.ЮЩЕНКУ.

«Посол Російської Федерації Михайло ЗУРАБОВ вручив мені копії вірчих грамот, які складені у повній відповідності з прийнятою дипломатичною практикою і протоколом. Я можу зачитати першу сторінку: Президент Російської Федерації, Його Превосходительству пану Віктору Андрійовичу ЮЩЕНКУ, Президенту України, копії вірчих грамот», - сказав П.ПОРОШЕНКО після вручення йому М.ЗУРАБОВИМ копій вірчих грамот.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗУРАБОВ був призначений послом в Україні замість Віктора ЧЕРНОМИРДІНА на початку серпня 2009 року. Проте за декілька днів після підписання указу Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив своєму українському колезі Віктору ЮЩЕНКУ послання, в якому обвинуватив його в проведенні антиросійського курсу і оголосив про рішення поки що не направляти посла до Києва.

17 січня на Україні відбувся перший тур президентських виборів.

За два дні, 19 січня, Президент РФ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків, а також призначив його своїм спецпредставником з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною.

Згідно з дипломатичною практикою, після прибуття до Києва новий посол повинен, насамперед, відвідати український МЗС і вручити копії вірчих грамот. Після цього він де-факто може приступити до роботи посла. Після вручення вірчих грамот Президенту України він стане послом і де-юре.

22 січня газета "Коммерсант" повідомила, що прибуття до Києва нового посла Росії може вилитися у новий дипломатичний скандал - адміністрація В.ЮЩЕНКА має намір рекомендувати МЗС не приймати у російського дипломата копії вірчих грамот. За даними видання, свою рекомендацію адміністрація В.ЮЩЕНКА мотивує тим, що в документах не вказане ім`я українського Президента, якому ці грамоти посол вручатиме. Якщо копії вірчих грамот у М.ЗУРАБОВА не приймуть, посол не зможе приступити до виконання своїх обов`язків.

У свою чергу, керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції 22 січня заявив, що Росія дотримуватиметься всіх протокольних традицій під час вручення вірчих грамот Президенту України новим послом.