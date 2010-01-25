Заява Ющенка щодо конфлікту довкола поліграфкомбінату «Україна»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що відповідальність за конфлікт довкола поліграфкомбінату “Україна”, його спровокований характер і силовий розвиток лежить на двох сторонах виборчого процесу – БЮТ і Партії регіонів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві глави держави стосовно ситуації довкола поліграфкомбінату «Україна».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО висловив занепокоєність розвитком подій після першого туру виборів і поведінкою двох сторін, які представляють кандидатів на посаду Президента України.

“Мою стурбованість викликало пряме протистояння Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів навколо державного підприємства поліграфічного комбінату «Україна», що друкує виборчі бюлетені”, - підкреслюється в заяві.

За словами Президента причиною конфлікт навколо поліграфкомбінату стало рішення Кабінету міністрів України “нашвидкуруч змінити статут і замінити керівництво поліграфкомбінату «Україна» відразу після першого туру виборів”.

У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО назвав такі кроки недалекоглядними, недоцільними і сумнівними. “Це провокує підозри у непрозорості, маніпуляціях і намірах використати державне підприємство, яке друкує бюлетені, в інтересах однієї із сторін виборчих перегонів”, - підкреслив Президент.

У результаті, констатує глава держави, “розгорнувся конфлікт, який нагадує кримінальні розборки і рейдерство”. За його словами, “як провокаційні, так і агресивні дії показали нездатність обох політичних сил – і Блоку Юлії Тимошенко, і Партії регіонів – толерантно, зважено, у рамках закону вести підготовку до другого туру виборів”.

Такий розвиток подій Президент вважає неприпустимим. “Будь-які натяки на силові рішення будуть погамовані негайно. Спроби зірвати виборчий процес чи кинути тінь на його законний характер, зокрема через захоплення державних структур, будуть рішуче подолані”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що з цією метою скликав позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому були схвалені невідкладні і обов’язкові для виконання всім органам державної влади рішення.

За підсумками засідання глава держави вкотре запевнив, що зробить все, щоб гарантувати чесний, законний і демократичний характер виборів.

Він доручив Службі безпеки України забезпечити дотримання правопорядку навколо друку виборчих бюлетенів на поліграфкомбінаті «Україна». Саме СБУ гарантуватиме захист друку бюлетенів від зовнішніх втручань, сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент закликав правоохоронні органи повною мірою забезпечити законність виборчого процесу і не допустити власного втягування у політичні конфлікти. При цьому він знову нагадав українським правоохоронцям, що вони присягали не політикам і чиновникам, а українському народові, і попросив діяти виключно у вірності до цієї присяги.

Крім того, В.ЮЩЕНКО закликав народних депутатів з обох політичних таборів залишити приміщення поліграфкомбінату «Україна» і усвідомити свою відповідальність перед законом і країною. “Прошу зрозуміти, що роль депутата є дещо більшою, ніж функція бійців із штурмових загонів”, - підкреслив Президент.

Він також звернувся до обох кандидатів на посаду Президента, лідерів обох сил, які увійшли в протистояння, із закликом повернутися у русло спокійної виборчої роботи, вгамувати пристрасті і не провокувати конфліктів.