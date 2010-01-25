Нардепи кидали димові шашки і поливали міліцію гарячою водою? (фото)

Працівники міліції затримали 20 осіб, які разом із групою депутатів від Партії регіонів сьогодні вранці захопили будівлю поліграфічного комбінату «Україна», перешкоджаючи проходу в кабінет новопризначеного директора цієї установи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, о 6.09 по лінії “102” від заступника директора по режиму поліграфкомбінату «Україна» надійшло повідомлення, що невідомі проникли на територію установи і перешкоджають директору в його роботі, забарикадувавшись на центральному вході.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, під час спроби затримати невідомих з їхнього боку стосовно 20 охоронців комбінату і працівників міліції було вчинено активний фізичний опір, у тому числі з боку народних депутатів. Тому міліція почала документувати ці факти, у тому числі за допомогою відеозаписів.

Через деякий час охорона підприємства шляхом вибивання скла біля центрального входу намагалася пройти до приміщення будівлі. У цей час народні депутати і ті невідомі особи, які були разом з ними, почали кидати в охорону та працівників міліції димові шашки і поливати їх гарячою водою з пожежних брандсбойтів.

Під час інциденту було затримано 20 осіб, які були доставлені в райуправління міліції, де 18 з них відрекомендувалися помічниками народних депутатів, а двоє - охоронцями.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, жодних представників приватних охоронних структур на території комбінату «Україна» не було.

На даний час стосовно затриманих складено адміністративні протоколи за непокору міліції, які передаються до суду. «Міліція пропонуватиме для обрання ним адміністративного арешту до 15 діб», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр ще раз наголосив, що заяви Партії регіонів про те, що начебто шляхом зміни керівництва підприємства Блок Юлії Тимошенко намагається надрукувати додатковий тираж бюлетенів на другий тур президентських виборів - «це повна нісенітниця». Адже Центральна виборча комісія, пояснив він, ще не оголосила офіційні результати першого туру, не оголосила про призначення другого туру і не визначила поліграфічну форму друку виборчих бюлетенів.

«Ні про який друк бюлетенів сьогодні -завтра теоретично мови бути не може, а всі заяви Партії регіонів під прикриттям цього переслідують одну мету - відстоювання комерційних інтересів консорціуму ЄДАПС, який наближений до окремих депутатів цієї партії”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, група народних депутатів, використовуючи свою недоторканність, “вломилась” на територію райуправління міліції з вимогою звільнити “бешкетників”.

“Ми бачимо грубе використання депутатського імунітету для захоплення підприємства”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Фото Дмитра Корабльова, УНІАН