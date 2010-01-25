БЮТ: присвоївши звання Героя Бандері, Ющенко зробив послугу Януковичу

Народний депутат України (фракція БЮТ) Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ вважає, що присвоєння Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ звання Героя України Степанові Бандері спрямоване на “приведення до влади антиукраїнської команди Віктора ЯНУКОВИЧА”.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.ЯВОРІВСЬКОГО.

Депутат, зокрема, зазначає, що С.Бандера зробив неоціненний внесок у відновлення державності України. «Завдяки С.Бандері і бандерівському руху, в середині ХХ століття ця ідея (відновлення державності України) знову ожила. УПА і Бандера – етап, який посилив національну пам`ять і свідомість українців», – наголошує В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Також він підкреслив, що бандерівський рух не всім в Україні подобається саме через те, що “у свій час він був спотворений радянською пропагандою”.

“С.Бандера 4 роки провів у фашистських концтаборах. От вам і «зв`язок з фашизмом», який закидала йому комуністична пропаганда”, – нагадує депутат.

На його думку, присвоєння високої нагороди провіднику Організації українських націоналістів мало би статися на початку 2009 року, коли відзначалося 100-річчя з дня народження С.Бандери.

“Чому це сталося перед другим туром виборів Президента, саме тоді, коли В.ЮЩЕНКО вибув із боротьби, програвши вибори? Очевидно, що указ про присвоєння звання Героя України Степану Бандері – не з любові до провідника ОУН, а з ненависті до Юлії ТИМОШЕНКО”, – вважає В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

“Звання Героя України у нас спотворене і знецінене, від нього відмовилася геніальна українська поетеса Ліна КОСТЕНКО. Але його має газовий барон - «регіонал» Юрій БОЙКО. В.ЮЩЕНКО використав ім’я українського патріота для приведення до влади антиукраїнської команди Віктора ЯНУКОВИЧА”, – сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня В.ЮЩЕНКО заявив про присвоєння звання Героя України провідникові ОУН С.Бандері.

Про підписання відповідного указу він сказав, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності. Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери.

У Партії регіонів заявили, що такий крок веде «до ще більшого розколу країни».