Тимошенко націлює своїх людей на дострокові вибори

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає всіх депутатів місцевих рад, обраних за списком Блоку Юлії Тимошенко, докласти усіх правових зусиль, щоб вибори у Верховну Раду відбулися достроково.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи на Всеукраїнському форумі депутатів місцевих рад, обраних за виборчим списком БЮТ.

«Я підкреслюю, ми повинні докласти усіх правових зусиль, щоб вибори у Верховну Раду відбулися якнайшвидше. Кримінальна мафія не може правити до 2011 року. І саме тому ми працюємо в Конституційному суді – наша політична сила направила всі необхідні подання», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції підкреслила, що зараз політична сила не має права «знову і знову звертатися за підтримкою до людей, яких неодноразово зраджували».

«Ми повинні рухатися виключно правим шляхом. Ми зобов`язані створити всі правові процедури, щоб Президент одержав правові підстави для розпуску Верховної Ради», - додала вона.

При цьому, Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що БЮТ не має права повторити результати парламентських виборів, які відбулися в березні 2006 року. «Ми повинні так вибудувати систему, щоб ми могли одержати абсолютну більшість і формувати уряд», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО