Луценко, перевдягнутий гетьманом, випромінював упевненість (фоторепортаж)

Ряджені смачно і від душі проїхалися по агітації кандидатів у президенти: «Скрізь навішали біл-борди, а на них – бандитські морди!”... У Яремчі виступив «Зірковий вертеп»...

Незважаючи на 30-градусний мороз, декілька сотень місцевих жителів і туристів на час забули про гірські схили і прийшли проникнутися українськими традиціями. У місті Яремче у вихідні проходив черговий «тур» Всеукраїнського четвертого фестивалю вертепів «Карпатія», Явці народу на площу Яремчі сприяла творча зустріч у місцевому клубі з відомими людьми нашої країни.

18 фольклорних колективів з різних міст України розігрівали публіку біля сцени.

Фіналом театралізованого шоу став костюмований виступ відомих діячів мистецтв Богдана Бенюка, Євгена Ніщука, Віталія і Дмитра Капранових, присмачене участю нардепів Юрія Стеця, Олеся Донія, Володимира Ар’єва.

При цьому не обійшлося без натяків на політику. «Ряджені» смачно і від душі проїхалися по агітації кандидатів у президенти: «Скрізь навішали біл-борди, а на них – бандитські морди!” Крім того, виступаючи в образі підручного Іуди, один з нардепів дуже сильно нагадував і за фразами, і за інтонацією, і за порівняннями одного відомого політика.

Не втримався від іронії на адресу певного кола вітчизняного політикуму і нинішній глава МВС Юрій Луценко, чиє відомство, до речі, разом з івано-франківською і яремчанською владами посприяли організації «Зіркового вертепу». «Це дійство, яке відбувається тут, у Яремчі, ще раз доводить, що ми сильні, ми українці, і ми переможемо, – сказав Луценко, перевдягнутий гетьманом. – Тому що перемоги нам так потрібні. Знаю, що ці морози, які не налякали нас тут, у Яремчі, витравлять усю нечисть, яка кинула виклик Україні. Знаю, що переможемо, тому що вже тричі перемагали».

...«Вертеп» закінчився. Артисти набули звичної зовнішності, стерли грим з лиця і стали впізнаваними. А ось чи зітруть грим з лиця учасники «політичного «Вертепу»?

Євген Дем’янов

Фото УНІАН