Прихильники Януковича прийшли до Тимошенко з прапорами і піснями
09:42, 27 січня 2010Політика
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Близько 350 осіб
Прихильники Партії регіонів сьогодні знову пікетують Кабінет міністрів України.
Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь, за оцінками правоохоронних органів, близько 350 осіб.
Учасники вийшли під прапорами «Янукович - наш Президент».
Перед тим, як розпочався виступ однієї пенсіонерки, лунала пісня у виконанні Оксани БІЛОЗІР.
Учасники пікету тримають плакати з гаслами «Вона вкрала наші пенсії», «Пенсіонери хочуть жити, а не виживати», «Вона шикує – народ бідує».
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