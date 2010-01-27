Прихильники Януковича прийшли до Тимошенко з прапорами і піснями

09:42, 27 січня 2010
Політика
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Близько 350 осіб

Прихильники Партії регіонів сьогодні знову пікетують Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь, за оцінками правоохоронних органів, близько 350 осіб.

Учасники вийшли під прапорами «Янукович - наш Президент».

Перед тим, як розпочався виступ однієї пенсіонерки, лунала пісня у виконанні Оксани БІЛОЗІР.

Учасники пікету тримають плакати з гаслами «Вона вкрала наші пенсії», «Пенсіонери хочуть жити, а не виживати», «Вона шикує – народ бідує».

 

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