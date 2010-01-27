Кравчук лякає Тігіпка втратою сили

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що Сергій ТІГІПКО має ще до другого туру президентських виборів погодитися на пропозицію кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО обійняти посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Якщо з точки зору раціоналізму і перспективи, не вдаючись в деталі - рішення ТІГІПКА має бути на користь ТИМОШЕНКО», - сказав він.

При цьому Л.КРАВЧУК вважає, що рішення С.ТІГІПКА працювати з Ю.ТИМОШЕНКО чи Віктором ЯНУКОВИЧЕМ має прозвучати ще до другого туру президентських виборів. «Якщо він думає сказати це після виборів, то це зовсім інша ситуація, це вже дуже тонка дипломатія, настільки тонка, що навіть не видно, але вона читається кожному», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він вважає, що для С.ТІГІПКА «це складна ситуація».

На думку Л.КРАВЧУКА, згода С.ТІГІПКА працювати на посаді прем’єр-міністра була б сигналом для суспільства, що він погоджується на практиці проводити декларовані ним зміни і реформи, і його у цій роботі підтримує Президент Ю.ТИМОШЕНКО.

Л.КРАВЧУК вважає, що кандидат у президенти В.ЯНУКОВИЧ не зможе запропонувати С.ТІГІПКУ посаду прем’єр-міністра з багатьох причин.

Зокрема, він зазначив, що таке рішення Ю.ТИМОШЕНКО здатна ухвалювати сама, на відміну від В.ЯНУКОВИЧА, якому з цього приводу необхідно “проконсультуватися з олігархами”.

Крім того, Л.КРАВЧУК вважає, що у команді В.ЯНУКОВИЧА є свої кандидати на посаду голови уряду і вони не погодяться віддати її С.ТІГІПКУ.

Крім того, на його думку, передвиборча програма С.ТІГІПКА є більш близькою до програми Ю.ТИМОШЕНКО. «ТІГІПКО - це європейський вибір, ЯНУКОВИЧ більш схильний до східнопівнічного вибору», - сказав він.

На переконання Л.КРАВЧУКА, С.ТІГІПКУ буде важко пояснити своїм виборцям, чому він відмовився від запропонованої йому Ю.ТИМОШЕНКО посади прем’єр-міністра, оскільки голова уряду має всі можливості для проведення реформ в економіці, про які він говорив.

«Він має пояснити виборцям, чому він відмовився. У цій ситуації він втрачає можливість набирати силу і голоси на наступних виборах», - додав Л.КРАВЧУК.