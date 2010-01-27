Мінфін не чіпатиме поліграфкомбінат "Україна" до завершення виборів

В.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що Міністерство фінансів не планує змінювати керівництво поліграфічного комбінату «Україна» до завершення президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.УМАНСЬКИЙ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України, коментуючи ситуацію, що склалася навколо поліграфкомбінату «Україна».

«Жодних рухів з нашого боку там не планується. Та ситуація, яка була у понеділок зранку – виключно намагання створити політичні резонансні заяви», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він уточнив, що Міністерство фінансів призначило т.в.о. керівника поліграфкомбінату у зв’язку з тим, що чинний директор підприємства Валентин МУЗИКА перебуває на лікарняному, «а та особа, яка на той момент виконувала його обов’язки, на жаль, виконувала їх у порушення законодавства».

І.УМАНСЬКИЙ додав, що Міністерство фінансів отримало право на призначення тимчасового виконувача обов’язків директора поліграфкомбінату «Україна» відповідно до змін, які були внесені до статуту підприємства.

Він наголосив, що на даний момент законним керівником поліграфкомбінату є В.МУЗИКА. «А якщо керівник на лікарняному і є необхідність призначити керівника зі складу діючого керівництва, згідно із новим статутом, Міністерство фінансів може призначати виконувача обов’язків», - пояснив І.УМАНСЬКИЙ.