Обов’язки міністра закордонних справ виконуватиме Огризко

Володимир Огризко

Перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО виконуватиме обов’язки міністра закордонних справ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Повідомляється, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв відставку міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА у зв`язку з поданою ним заявою.

Як повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, Президент вважає рішення Б.ТАРАСЮКА звільнитися з міністерської посади відповідальним кроком високопорядного діяча, для якого суспільні та державні цінності незрівнянно вищі за політичні інтереси. Президент упевнений, що знання та досвід Б.ТАРАСЮКА знайдуть гідне застосування.

Згідно з Конституцією, Президент внесе на затвердження Верховної Ради кандидатуру нового керівника зовнішньополітичного відомства. Попередньо глава держави проведе співбесіди з претендентами на цю посаду. Подання буде внесено у перші пленарні дні чергової сесії парламенту. До призначення нового міністра закордонних справ його обов’язки виконуватиме перший заступник В.ОГРИЗКО. Він представлятиме Україну на запланованому на 6 лютого засіданні Україна – ЄС.