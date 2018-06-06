До антиукраїнських випадів Путін хоче залучити рабина Росії?

“Росія – не демократична держава, там рабин не може сказати те, що він вважає. Лазар танцює під музику, яку грає Путін. У світі це розуміють”... “Я пишаюся тим, що в Україні найбільше праведників миру”...

Днями головний російський рабин Берл Лазардивним чином приєднався до висловлювань свого прем’єр-міністра Володимира Путіна: він, мовляв, теж проти того, аби Україна писала “свою” версію історії України. А також сказав, що Україна має сьогодні нести відповідальність за те, що під час Другої світової війни українці вбивали євреїв. Ми попросили оцінити позицію російського рабина відомих євреїв України та світу.

Євген Червоненко, спеціальний радник-посланник Європейського єврейського конгресу в Східній Європі, перший віце-президент Українсько-єврейського конгресу:

ПРОСИТИМУ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС ВІДРЕАГУВАТИ НА ТАКІ ЗАЯВИ

Я обурений і збентежений тим, що сказав головний рабин Росії. Я його добре знаю... Я такого від нього не очікував.

Не є секретом, що пропорційно серед героїв Радянського Союзу євреїв у Радянській армії було найбільше, але з цього не можна робити жодних висновків.

Головне, ця заява нічого доброго не робить для поліпшення міждержавних відносин. Не можна чіпати релігію, бо вона часом є запалювальною свічкою. Мені не зрозуміла позиція росіян, як і не зрозуміла їхня позиція щодо Голодомору.

Справа не в націях, справа в людях, бо в кожній нації є свої герої і свої покидьки. Це ключове. Я пишаюся тим, що в Україні найбільше праведників миру, тобто людей, котрі з конкретним ризиком для життя своїх родин будували незалежну Україну.

Такі люди є в Прибалтиці та в інших країнах. Я визнаю, що, можливо, найжорстокішою була своя ж єврейська поліція у Варшавському гетто. Але люди, котрі, якщо їм вірити, пов’язані з Богом, повинні не сіяти розбрат і не шукати винуватців серед померлих, а думати, що можна зробити заради майбутніх поколінь, як зробити так, аби не повторилися такі явища, як Холокост і Голодомор. Тобто виключити саме поняття того, що можна набувати матеріальні блага за рахунок якоїсь нації.

Я не розумію, навіщо це казав Лазар і яку мету він переслідував. Гадаю, не тільки мені, а й багатьом євреям буде дуже боляче, бо ми живемо серед цього народу, ми є складовою українців. Я тут народився і збираюся жити до кінця свого життя.

Я свою позицію доповідатиму голові Європейського єврейського конгресу В’ячеславу Моше Кантору й проситиму від них реакції.

Те, що я бачу в російських ЗМІ щодо України, є дуже неприємним. Вважаю, це хибною політикою, але нікому не хочу давати порад.

Ще раз підкреслюю, що я українець єврейського походження і моя доля пов’язана з долею українського народу.

Олександр Фельдман, президент Українського єврейського комітету

РОСІЯ ВЛАШТУВАЛА ІНФОРМАЦІЙНУ ПРОВОКАЦІЮ

Гадаю, це інформаційна провокація. По-перше, Берл Лазар погано розмовляє російською, і його мову можна неправильно тлумачити. По-друге, навряд чи він візьметься міркувати на тему міжнаціональних відносин у роки Другої світової війни, бо це складна тема, яка потребує професійних знань. По-третє, наскільки мені відомо, Берл Лазар висловлював тільки критику з приводу присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. Якщо в Польщі й навіть в Україні з цього приводу є неоднозначні думки, то чому їх не може бути в Росії?..

Узагалі ж, вважаю такі провокації з боку російських ЗМІ дуже небезпечними, тому що прихильники фашистів були в 30-40 роки практично в всіх європейських країнах, у точу числі й у Росії. Досить пригадати Армію генерала Власова, яка не була чимось винятковим.

Є маса прикладів порятунку українцями євреїв у роки Другої світової. Українці були такими самим героями-визволителями світу від фашизму, як і росіяни, грузини, прибалти та інші національності колишнього Радянського Союзу. Можна з упевненістю сказати, що український народ, так само, як і єврейський, – поніс найбільші жертви від фашистів. Не треба забувати, що всіх слов’ян, так само, як і євреїв, ромів, – націонал-фашисти вважали «недолюдами», котрі підлягають знищенню й поневоленню.

Грамотних, думаючих і добрих людей не вдасться пересварити між собою такими дешевими інформаційними провокаціями.

Яків Дов Блайх, головний рабин України:

МЕТА ЗАЯВИ ПУТІНА Й ЛАЗАРА – ЗРОБИТИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ З УКРАЇНИ АНТИСЕМІТСЬКУ ДЕРЖАВУ

Те, що казав головний рабин Росії Берл Лазар, адресувалося не нам, – це він казав особисто для Путіна. Лазар казав це тільки тому, щоб зробити приємно своєму прем’єр-міністрові.

Він наче не знає історії... Наприклад, казав, що коли фашисти прийшли в Україну, то їм держава допомагала… Але ж держави тоді не було.

Назву два, як на мене, важливі пункти…

Те, що зробив Ющенко (щодо звання Героя України Степанові Бандері. – Авт.), – це зробив Ющенко, а не Україна. Це зробив Ющенко, якому залишився тиждень бути Президентом. Ющенко не зробив це раніше – до першого туру, а зробив після того, як точно зрозумів, що не стане ще раз Президентом. Тому ніхто не може засуджувати ні Україну, ні українців за те, що зробив один Ющенко, на якого, після його президентства, ніхто не дивитиметься в його бік. В історії всього світу не було такого, аби діючий Президент набрав усього п’ять відсотків. Він побив рекорд.

Я теж проти того, що Ющенко дав Героя Бандері й Шухевичу, хоча на сто відсотків я не знаю, якими вони були людьми. Просто треба було зробити це правильно, підготувати до цього суспільство. Вірю, що Ющенко хотів зробити добрі речі, проте методи обрав погані.

Щодо Путіна й Лазара… Першим, хто підписав угоду з фашистами, – це був Молотов. Але Путін про це не каже, як не каже також про те, що зробив Сталін, скільки він заподіяв зла. Путін каже тільки, який поганий Бандера. Але якби не було Пакту Молотова–Рібентропа, то не було б Другої світової війни. Про це теж потрібно говорити.

Путін каже, що не дозволить переписувати нам історію, але вони самі сьогодні переписують історію… Узагалі-то мене не дуже цікавить, що каже Путін, бо він ніколи не пропустить жодної можливості – “підставної” чи безпідставної, аби не осудити Україну. Він усіма методами розказуватиме цілому світу, який українці поганий народ і що їм не можна довіряти, бо ми неконтрольовані й небезпечні. Тому потрібно нас приборкати...

Мета заяви Путіна й Лазара – зробити з України на міжнародній арені антисемітську державу.

Росія – не демократична держава, там рабин не може сказати те, що він вважає. Лазар танцює під музику, яку грає Путін. Гадаю, усі мають розуміти, що Лазар – це лише лялька. У світі це розуміють. А після моєї статті, яку я написав у одну з американських газет, зрозуміють ще більше.

Так, Лазар залишиться на своїй посаді, бо якщо ти хочеш працювати в Росії, мусиш робити й казати те, що наказуватиме тобі керівництво Росії.

Десь місяць тому ми з Лазаром зустрічалися з Медведєвим. Вони двоє запитували мене, як антисеміт Ратушняк може балотуватися на посаду Президента. Я їм відповів, що в нас демократія. Лазар сказав: «Це не демократія, це щось інше». Я йому: «Лазаре, ти маєш американський паспорт і ти знаєш, що головний американський антисеміт, голова Ку-Куклус-Клану теж неодноразово висувався в претенденти на американського президента. То що, там теж теж нема демократії?»

Я сказав Лазару, якби вони не кричали в усі ЗМІ, який Ратушняк антисеміт, то досі б ніхто не знав, хто це такий. Вони самі зробили йому ім’я, а потім кажуть, що в Україні антисемітизм.

Лазару я сказав відкрито: «Якщо ти хочеш боротися з антисемітизмом, то в тебе є багато роботи в самій Росії, не треба їхати в Україну».

Опитала Оксана Климончук