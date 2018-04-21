Тарасюк переконав Президента дати йому відставку

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК сьогодні подав у відставку, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО її прийняв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН повідомив сам Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що рішення подати у відставку він прийняв сьогодні, після того, як Шевченківський районний суд Києва не став розглядати по суті справу щодо оскарження постанови Верховної Ради від 1 грудня 2006 року про його відставку. “На мій погляд, такі дії свідчать про навмисне затягування процесу”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він повідомив, що сьогодні мав зустріч з В.ЮЩЕНКОМ, під час якої пояснив йому мотиви своєї відставки.

"Особисто я вважаю, і як політик, і як дипломат, і як громадянин, що далі не можна тягнути з цією справою. Саме через це таке рішення я прийняв сьогодні – бо продовження цієї ситуації приводило б до того, шкоди завдавалося б інтересам держави і зокрема дипломатичній службі України", - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він наголосив, що правлячою коаліцією створена “абсурдна ситуація”, коли в грудні минулого року фактично була заблокована нормальна робота МЗС, зокрема, були заблоковані його рахунки, під загрозою зриву опинилася виплата зарплати працівникам дипломатичного відомства. “Внаслідок цих деструктивних дій деяких членів українського уряду була зірвана низка дуже важливих візитів міністра закордонних справ, від чого було завдано шкоди інтересам держави”, - додав він. Більш того, за словами Б.ТАРАСЮКА, під загрозу було поставлено виконання фінансових зобов’язань українських закордонних установ тощо.

“Загалом Міністерство було позбавлено в бюджеті на цей рік трьох бюджетних програм вартістю 90 млн.грн. Звичайно, що це була розправа”, - наголосив Б.ТАРАСЮК, додавши, що проблеми із виплатами співробітникам МЗС повторилися і в січні поточного року.

“Якби у нас було верховенство закону, то жоден посадовець типу АЗАРОВА не дозволив би собі заблокувати своїм волюнтаристським рішенням, всупереч закону про бюджет, рахунки МЗС”, - наголосив Б.ТАРАСЮК, зазначивши, що управління державою повертається до ручного режиму.

"Вважаю неможливою реалізацію своїх посадових функцій через повернення до ручних методів керування державою. Через неугодного керівника ставиться під сумнів діяльність всієї установи", - заявив Б.ТАРАСЮК, додавши, що він відмовляється робити МЗС “заручником антизаконних дій уряду”.

В той же час Б.ТАРАСЮК висловив переконання, що Конституційний Суд України має “поставити крапку” у питанні порядку призначення і звільнення міністрів закордонних справ і оборони (які призначаються до уряду за квотою Президента – УНІАН).

Відповідаючи на запитання щодо подальшої долі його позовної заяви у Шевченківському районному суді м.Києва, Б.ТАРАСЮК сказав, що порадиться з юристами з цього приводу. За його словами, після подачі у відставку, з його боку було б нелогічно продовжувати наполягати на розгляді справи у суді, але як громадянин він хотів би, щоб Шевченківській суд продемонстрував відданість Конституції і законодавству.

Борис ТАРАСЮК вражений заявами колишнього посла України в Австрії Володимира ЄЛЬЧЕНКА.“Я хочу сказати, що мене дуже вразили заяви Володимира ЄЛЬЧЕНКА, які він зробив під час передачі “ Свобода слова” щодо відсутності скоординованих дій в МЗС у зв’язку з неоднозначним статусом його керівника.

Мене дивує це через те, що в даному разі є спроба не дати або уникнути відповіді на питання, чому посол пішов на відкрите порушення указу Президента щодо координуючої ролі МЗС, а також внутрішніх інструкцій щодо видачі віз”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він висловив здивування, що після заяви, яку зробив В.ЄЛЬЧЕНКО щодо неправомірних дій міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, він раптом почав шукати винних в МЗС і особі міністра. “Неправду каже посол ЄЛЬЧЕНКО стосовно того, що в міністерстві відсутній порядок”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також зазначив, що порядок в міністерстві існує незалежно від того “чи міністр на роботі, чи у відпустці, чи взагалі є міністр, чи ні, але система працює”.

“Існують інструкції, які були порушені рішеннями самого посла ЄЛЬЧЕНКА, більше того він сказав неправду, коли говорив про те, що йому ніхто не дзвонив. Двоє заступників міністра відразу зв’язалися з ЄЛЬЧЕНКОМ і говорили з ним на цю тему”, - додав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ повідомив про звільнення посла України в Австрії В.ЄЛЬЧЕНКА у зв`язку з порушенням ним інструкцій при видачі віз представникам туркменської опозиції.

Сьогодні указ про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австрії було оприлюднено.

Народний рух України не має наміру приєднуватися до Громадянського руху “Народна самооборона”, лідером якої є Юрій ЛУЦЕНКО.

“НРУ є практично ветераном в патріотично-демократичному спектрі, НРУ має свою історію і мова не може іти про те, що НРУ буде приєднуватись до когось”, - сказав Б.ТАРАСЮК зазначивши, що з повагою ставиться до Ю.ЛУЦЕНКА.

“Але давайте побачимо, чим буде “Народна самооборона”. Якщо до “Народної самооборони буде приєднуватися політичні сили типу УНА-УНСО, то я не бачу великої популярності в такій політичній силі”, - додав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, мова може іти лише про співпрацю між НРУ і “Народною самообороною”.

Борис ТАРАСЮК заявляє, що він поки не визначився з місцем своєї подальшої роботи.

Говорячи про свою сьогоднішню зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, екс-міністр в цьому контексті зазначив: "Президент вніс пропозиції щодо моєї подальшої роботи, і ми домовилися продовжити дискусію на цю тему".

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, Б.ТАРАСЮК спростував тезу, що йому, нібито, запропонована посада секретаря РНБО України.

Натомість Б.ТАРАСЮК наголосив, що з виходом у відставку в нього з’явиться набагато більше можливостей займатися політичною діяльністю і разом з іншими патріотично налаштованими силами протистояти "антинародним і антидержавницьким діям правлячої коаліції".

Відповідаючи на запитання стосовно кандидатури нового міністра закордонних справ, Б.ТАРАСЮК зазначив, що сьогодні під час бесіди з Президентом такі кандидатури обговорювалися, і що консультації з цього приводу тривають. Водночас Б.ТАРАСЮК не став називати жодних прізвищ, пославшись на етичні міркування.

Україна не веде переговорів із США про можливе розміщення на своїй території елементів протиракетної оборони. “Жодних консультацій із США не проводилося, мова не йде, і на порядку денному в наших відносинах немає питання про розміщення протиракетних комплексів США на території України”, - сказав Борис ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні управління прес-служби Міноборони заявило, що деякі ЗМІ оприлюднили висловлювання директора інституту політичних досліджень (м.Москва) Сергія МАРКОВА з приводу начебто неузгодженого з керівництвом держави звернення міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА до США щодо можливості співпраці України в галузі ракетних технологій і ПРО.

“Дане висловлювання абсолютно не відповідає дійсності”, - наголошує пре-служба.

Підкреслюється, що жодних ініціатив щодо співпраці України з США у галузі ракетних технологій і ПРО з боку А.ГРИЦЕНКА не висловлювалося.

Як повідомляло раніше, США запропонували урядам Польщі і Чехії розмістити на їхній території елементи американської системи ПРО.