У ПР вважають, що Ющенко має ветувати призначення Луценка в.о. міністра

У разі призначення Юрія ЛУЦЕНКА в. о. міністра внутрішніх справ України, «законність буде замінена політичною доцільністю».

Про це сказав кореспонденту УНІАН народний депутат Микола ДЖИГА (фракція Партії регіонів), коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО з цього приводу.

Він зазначив, що Кабмін має право постановою призначати заступників міністра, але це має відбуватися за поданням міністра.

М.ДЖИГА підкреслив, що на сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ є два перші заступники міністра.

За його словами, відповідно до штатного розкладу та відповідно до законодавства України посада третього першого заступника міністра МВС не передбачена.

За його словами, в такій ситуації введення першого заступника «буде виходити далеко за рамки легітимності».

М.ДЖИГА підкреслив, що в такій ситуації «законність буде замінюватися політичною доцільністю».

Він переконаний, що в разі ухвалення такого рішення урядом Генеральна прокуратура України має опротестувати його, а Президент України «має накласти вето на таке рішення і звернутися з цього приводу до Конституційного суду України».