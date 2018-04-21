Тимошенко зарядила однопартійців і зрівняла Ющенка з Януковичем

«Це годиться, коли Америка мусить мирити двох посадовців, які лаються, мов малі діти в пісочнику? Європа просить Ющенка і Януковича припинити війну! – сердилася леді Ю. – Та вони однакові, однакові до мозку кісток». Репортаж

Жінки, вбрані так, що сильно нагадували вбрання Юлії Тимошенко (найчастіше зустрічалися сукні з рукавами-ліхтариками), чоловіки в норкових шапках з дуже характерною галицькою вимовою і значками БЮТ на відлогах шкіряних курток, залишали Палац «Україна». Трохи раніше з дверей палацу прослідувала Сама. «Мій прем`єр-міністр», як її назвав Віктор Пинзеник, «справжній генерал у політиці, і при цьому чарівна жінка», «чий портрет з минулих виборів висить під іконами в кожній хаті», як називали її делегати форуму місцевого самоврядування.

Не знаю, як сама Юлія Володимирівна, а депутати-бютівці місцевих рад, здається, були задоволені. Від їх обожнення свого лідера, від регулярних овацій на її адресу ставало навіть якось ніяково. Загалом мені до вподоби партійні форуми, де немає улесливості, натомість є дискусії, правда-матка в очі, яка інколи межує з грубістю. Але тут все було «без самодіяльності», чинно, конструктивно, але при цьому із завзяттям, з уїдливими порівняннями (у бік політичних опонентів БЮТ, зрозуміло), з цікавими новинами і продуктивною резолюцією.

Захід, який відбувся в Палаці «Україна», називався Всеукраїнський форум депутатів місцевих рад, обраних за виборчим списком БЮТ. У порядку денному форуму стояли такі питання: аналіз політичної ситуації в країні, завдання партії та її представників у місцевих радах щодо виконання політичної програми блоку.

Відкрила форум сама Юлія Володимирівна. Перша опозиціонерка країни виступала більше години, не маючи перед очима навіть конспекту з тезами.

ЮВТ про «політичні підворіття» і нелюдський оскал групи Януковича

«Після того, як ми відсвяткували перемогу на виборах, у нас був незвичайно нестандартний хід подій в політиці, і я думаю, що сьогодні, через дев`ять місяців після виборів, ми вивчили ситуацію, розібралися з союзниками і опонентами, проаналізували, як ми сформували команди. Ми бачимо і оцінюємо політику цих дев`яти місяців як відкриту книгу», - зробила Юлія Володимирівна багатообіцяючий вступ.

Вона сказала, що БЮТ залишився «єдиною здоровою, послідовною політичною силою», яка не пішла на союз з Партією регіонів, живе з нею в різних епохах і різних світах. Адже з кримінальною диктатурою у БЮТ не може бути нічого спільного (бурхливі оплески). Ми дізналися, що, намагаючись створити демкоаліцію, представники БЮТ «бігали по політичних підворіттях і штабах інших партій, брали за руки, намагаючись всадовити партнерів за стіл переговорів, щоб Україна не була зраджена». «Нашим партнерам були надані всі шанси і їм були відкриті всі шляхи, ми підставляли їм плечі в найтяжчі для них періоди, і навряд чи ми могли б зробити більше. Але вони все розтринькали і все втратили», – розправлялася Тимошенко з колишніми соратниками.

Юлія Володимирівна подякувала депутатам місцевих рад за те, що вони зберегли «серце, честь і гідність» команди, не виміняли свою гідність на кілька гектарів землі, не піддавшись ні репресіям, ні спокусам.

«Не сумнівайтеся: Помаранчевая революція була не марна. Україна сьогодні інша, з`явилася політична конкуренція і свобода слова. І можливо Україні потрібно було побачити, як виглядає «група Януковича», щоб остаточно розвіяти ілюзії. Людям потрібний було ще раз нелюдський оскал цієї команди, щоб раз і назавжди поставити жирний хрест на ілюзіях, пов`язаних з кримінальною мафією», – втішала Тимошенко депутатів.

За що Тимошенко не любить Конституцію...

Юлія Тимошенко

«Ось тільки два заголовки електронних ЗМІ: «Американці просять Ющенка і Януковича говорити в один голос». Це годиться, коли Америка мусить мирити двох посадовців, які чубляться, мов малі діти в пісочнику? Європа просить Ющенка і Януковича припинити війну! – сердилася леді Ю. – Та вони однакові, любі друзі, – заявила Тимошенко, – однакові до мозку кісток».

Звинувативши Президента і прем`єра, ЮВТ пошкодувала про недосконалість Конституції. Оваціями зустріли законопокірні депутати місцевих рад твердження свого партійного лідера: «Це не Конституція, це інструкція з рукопашного бою, маніфест відкритої війни між гілками влади, і її існування загрожує національній безпеці України». БЮТ, як з`ясувалося, готуватиме свою редакцію Основного Закону, де не прописуватиме свої амбіції і не напинатиме на себе Конституцію, наче костюм не за розміром. Проект Конституції від БЮТ буде зважений і збалансований, пообіцяла Юлія Тимошенко. «А поки як проміжний варіант ми проголосували закон про Кабмін. Ми повинні були стати арбітрами в цій війні, – пояснила природу голосування своєї фракції Тимошенко. – Цей закон зможе розмежувати їх необмежені повноваження і кожного з лідерів поставити на свої місця».

Далі Юлія Володимирівна заявила: щоб людське розчарування владою не викликало спустошення в душах, БЮТ має продемонструвати суспільству, що блок – дієздатна сила.

На мить згасло світло. Коли сцену знову освітили, Юлія Володимирівна сказала: «Навіть якщо б форум довелося проводити в напівтемряві – нічого страшного, адже наша політична сила світла» (бурхливі аплодисменти).

ЮВТ розповіла, як ганяла весь парламент...

Юлія Тимошенко ще раз повторила про необхідність дострокових виборів і дала конкретні рецепти форумчанам, як конвертувати людське розчарування владою в людське зачарування опозицією.

ЮВТ дала депутатам місяць, щоб вони написали «Положення про аукціони землі і комунальну власність». Вона майже благословила їх на силові дії під час сесій своїх рад, щоб не давати просто так виділяти землю і щоб земля виділялася тільки через відкриті аукціони. Тимошенко радила проводити повну інвентаризацію власності громад, а оренду будь-чого запускати тільки через тендери.

«Подивіться, в минулому скликанні у нас було шістнадцять депутатів у парламенті, а ми ганяли всю Верховну Раду, – ділилася досвідом ЮВТ. – А нині в нас 32 тисячі 801 депутат обласних, місцевих і районних рад. Це армія, це колосальний людський ресурс».

Окрім інших рад, Тимошенко оголосила про створення «інтелектуальної команди, яка займатиметься розробкою маніфесту розвитку місцевого самоврядування», і попросила, щоб депутати пропонували до цієї команди всіх тих, кого вважають фахівцями.

Зрозуміло, після виступу Тимошенко вразити аудиторію не міг не тільки співдоповідач Йосип Вінський, а навіть Віктор Пинзеник, який звичним жестом колишнього міністра фінансів указував на графіки і карти, демонструючи антисоциальність бюджету Януковича.

Окрім нещадної критики і послань опозиціонерки своїм партійцям, на форумі пролунали цікаві виступи депутатів місцевих рад. Вони ділилися досвідом, як збільшували бюджети на 240 відсотків (с. Близнюки Близнюківського району на Харківщині). Розповідали, як зростали надходження до бюджету, коли вони піднімали в десятки разів орендну плату за водоймища, які раніше здавалися за копійки, повертали у власність громади практично проданий аеропорт (Суми), як швидко і гнучко запровадили систему субсидій, чим добилися практично стовідсоткової виплати квартплати (Конотоп). Овації викликала розповідь промовця з Волині, який сказав, що в місті Локачі вся первинна організація Компартії перейшла повним складом до БЮТ. І такі успішні приклади справді робили зустріч драйвовою. А Тимошенко виглядала вже не просто опозиційним мрійником, а лідером, у якої щось та виходить.

У завершальному слові Тимошенко порадила відновити єдність громади і депутатів у регіонах, проводити зустрічі з виборцями, закріпити депутатів за конкретними округами і територіями. «Люди готові оцінити щонайменший крок назустріч, – пояснювала вона. – Хай люди бачать, що добро робиться членами нашої команди». Другим пунктом став її заклик провести системний аналіз ресурсів і резервів місцевих бюджетів. (Центральний штаб підготує покрокову інструкцію). Також вона порадила створити прості програми розвитку своїх територій на найближчі роки.

Форум вклався в заплановані три з половиною години. Безперечно, з одним із поставлених завдань керівництво блоку впоралося. Тимошенко хотіла зарядити всіх своїх завзяттям, надіслати «енергетичні імпульси», і думаю, їй це вдалося. Настрій у членів цього заходу був піднесений. БЮТ готується до виборів.

Маша Міщенко