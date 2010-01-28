Комуністи визначилися з вибором: «у нас немає іншого виходу»

Комуністична партія України ухвалила рішення підтримати в другому турі президентських виборів лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це повідомив сьогодні на 26-й сесії Донецької обласної ради депутат облради, член Центрального комітету КПУ Сергій ІЛЬЇН. За його словами, рішення про підтримку кандидата В.ЯНУКОВИЧА було ухвалено на останньому пленумі ЦК КПУ.

«Ми, комуністи, 20 січня 2010 року на Пленумі Центрального комітету, на якому був я, як член ЦК, ухвалили рішення в ситуації, що склалася, підтримувати на виборах у другому турі лідера Партії регіонів ЯНУКОВИЧА Віктора Федоровича», - сказав С.ІЛЬЇН. При цьому він додав, що «з цього питання першим виступав наш секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО, й він аргументовано довів, що в нас немає іншого виходу».