Президент призначив уповноваженого у справах Фонду державного майна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Питання Фонду державного майна України”.

Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Цим документом, відповідно до частини другої статті 102, пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України, запроваджено посаду Уповноваженого Президента України у справах Фонду державного майна України.

На Уповноваженого Президента України у справах Фонду державного майна України покладено здійснення:

моніторингу за виконанням Фондом функцій з управління об`єктами державної власності, приватизації державного майна, додержанням при цьому інтересів держави і громадян;

аналізу відповідних нормативно-правових актів;

підготовки пропозицій главі держави щодо врегулювання проблемних питань, що виникають у цій сфері, створюють загрозу національній безпеці, призводять до порушення прав і законних інтересів громадян;

інших функцій за дорученням Президента України.

Також Уповноважений Президента України у справах Фонду державного майна України для виконання покладених на нього функцій має право:

невідкладного прийому Президентом України, Головою Фонду державного майна України, його заступниками, Главою Секретаріату Президента України;

вимагати подання на розгляд Президентові України своїх пропозицій та документів з питань, які потребують негайного вирішення, протягом доби з моменту їх внесення;

запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів приватизації, допоміжних органів і служб, створених Президентом України;

бути присутнім на засіданнях колегій Фонду державного майна України, брати участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, робити застереження;

брати участь у нарадах з питань, віднесених до його відання;

ініціювати в установленому порядку підготовку проектів актів законодавства;

використовувати в установленому порядку державні, в тому числі урядові, системи зв`язку і комунікацій, мережі спеціального зв`язку та інші технічні засоби.

Окрім того, даним Указом радника Президента України Богдана БУЦУ призначено Уповноваженим Президента України у справах Фонду державного майна України.

Також доручено внести зміну до Схеми організації центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573 «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» (в редакції Указу від 19 грудня 2005 року № 1784 зі змінами, внесеними Указами від 30 грудня 2005 року № 1873, від 31 грудня 2005 року № 1900, від 13 березня 2006 року № 216), виключивши з розділу III абзац «Фонд державного майна України».

Визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 18 серпня 1995 року № 757 «Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим».

Цим Указом Фонду державного майна України доручено здійснити в установленому порядку заходи щодо створення в Автономній Республіці Крим відділення Фонду державного майна України, а також підготувати та подати у тижневий строк Президентові України пропозиції до законопроекту про Фонд державного майна України (реєстраційний № 1190), зокрема щодо статусу Фонду державного майна України, його функцій, системи органів Фонду.

Кабінету Міністрів України доручено привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.