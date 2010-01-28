Луценко каже, що збережуться всі його повноваження, крім одного

Перший заступник міністра, в.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, призначений на цю посаду сьогодні Кабінетом міністрів, запевняє, що його повноваження залишаться такими самими, як і були, за винятком права голосувати на засіданнях Кабміну.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Виконувач обов’язків має бути присутній на засіданні Кабміну, але не може голосувати. Це єдине ущемлення. Але я сподіваюся, що знайдеться достатньо голосів, щоб проголосувати за необхідні постанови, у тому числі і для міністерства», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим, він зауважив, що на момент його зняття з посади міністра в.о. керівника відомства був перший заступник міністра Михайло КЛЮЄВ, який прибув на засідання Кабміну і вніс пропозицію про введення ще однієї посади - першого заступника міністра.

«Ніяким законом, ніякими положеннями кількість цих заступників не обмежується. Це виключно прерогатива Кабміну - встановлювати кількість заступників у будь-якому державному органі. З юридичної точки зору - проблем жодних нема», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.