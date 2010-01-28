Кріль пророкує Тимошенко «розбір польотів» у ВР, якщо вона піде напролом

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що Верховна Рада матиме підстави розглянути питання відповідальності прем’єр-міністра у разі збереження Юрія ЛУЦЕНКА на посаді керівника Міністерства внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

І.КРІЛЬ переконаний, що Верховна Рада повинна не допустити незаконного призначення в.о. керівника МВС.

«Нині є діючий перший заступник міністра, який і має очолити міліцію до призначення парламентом нового керівника. Якщо ж прем’єр піде напролом, нехтуючи Конституцією і законами, тоді Верховна Рада матиме всі підстави поставити питання про відповідальність вже не міністра, а керівника уряду», – заявив І.КРІЛЬ.