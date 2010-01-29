Гриценко: чи перейдуть Тимошенко і Янукович межу?

«Партія регіонів не так впевнена у перемозі власного кандидата на виборах, як демонструє», - заявив журналістам у кулуарах парламенту голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, на його думку, саме через це регіонали намагаються убезпечити себе від будь-яких адміністративних важелів впливу на вибори.

«Це стосується і подій силового характеру в судах і ситуації з Юрієм ЛУЦЕНКОМ, - вважає А.ГРИЦЕНКО. – Не виключаю, що під час другого туру виборів Президента як з боку Віктора ЯНУКОВИЧА, так і з боку Юлії ТИМОШЕНКО будуть спроби штучно підвищити явку громадян у деяких областях країни. Міліція у цій ситуації може певним чином стримувати або «стимулювати» ці процеси. Тому звільнення міністра внутрішніх справ – це зняття запобіжника контролю тієї сили, яка стоїть за Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначив голова Комітету ВР.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що другий тур виборів глави держави буде набагато бруднішим за перший через намагання простимулювати явку громадян тощо.

«Чи перейдуть Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ ту межу, яка зможе поставити під сумнів чесність виборів, я не знаю. Однак, якщо хтось з них все-таки це зробить, нас чекають і акції протесту, і судові процеси», - підкреслив депутат.