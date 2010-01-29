Ющенко подумає, що зробити з Луценком, коли матиме текст постанови

У Секретаріаті Президента України коментуватимуть законність призначення Ю.ЛУЦЕНКА на посаду в.о. міністра внутрішніх справ після отримання офіційного тексту рішення уряду.

У коментарі УНІАН заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ зауважив, що на час розмови не бачив тексту постанови уряду.

Він припустив, що у цьому рішенні можуть бути порушення законодавства. І.ПОПОВ нагадав, що, відповідно до закону про Кабінет міністрів, подання на призначення перших заступників міністрів роблять виключно чинні міністри. При цьому І.ПОПОВ зауважив, що це не можуть робити і в.о. міністра.

Водночас наголосив, що Президент України визначатиметься щодо законності цього рішення лише після ознайомлення з офіційно переданим до Секретаріату Президента текстом постанови про призначення в.о.міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада ухвалила прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього відбулось позачергове засідання уряду, де Ю.ЛУЦЕНКА було призначено першим заступником міністра, в.о. міністра внутрішніх справ.

Як повідомив сам Ю.ЛУЦЕНКО на момент його зняття з посади міністра в.о. керівника відомства був перший заступник міністра Михайло КЛЮЄВ, який прибув на засідання Кабміну і вніс пропозицію про введення ще однієї посади - першого заступника міністра.

«Ніяким законом, ніякими положеннями кількість цих заступників не обмежується. Це виключно прерогатива Кабміну - встановлювати кількість заступників у будь-якому державному органі. З юридичної точки зору - проблем жодних нема», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.