Ющенко вшанує подвиг Героїв Крут

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні візьме участь у заходах із вшанування подвигу Героїв Крут.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 9.00 він покладе квіти до пам`ятного знака Героям Крут у Києві на Аскольдовій Могилі.

Також сьогодні В.ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.

Під час робочої поїздки, орієнтовно о 12.00, глава держави покладе квіти до Меморіалу пам’яті Героїв Крут поблизу станції Крути та візьме участь у мітингу з нагоди 92-ї річниці бою під Крутами.