Ющенко вшанує подвиг Героїв Крут
08:55, 29 січня 2010Політика
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Президент з`їздить на Чернігівщину
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні візьме участь у заходах із вшанування подвигу Героїв Крут.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 9.00 він покладе квіти до пам`ятного знака Героям Крут у Києві на Аскольдовій Могилі.
Також сьогодні В.ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.
Під час робочої поїздки, орієнтовно о 12.00, глава держави покладе квіти до Меморіалу пам’яті Героїв Крут поблизу станції Крути та візьме участь у мітингу з нагоди 92-ї річниці бою під Крутами.
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