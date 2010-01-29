Янукович назвав Чехова українським письменником і великим поетом

Кандидат на посаду Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє у разі перемоги на виборах глави держави підписати указ про реставрацію будинку-музею російського письменника Антона Чехова - "Білої дачі" в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ вчора заявив в ефірі держтелерадікомпанії "Крим", що пам`ятає про ювілей А.ЧЕХОВА, назвавши його спочатку "українським, російським письменником", а потім - поетом.

"Я знаю і пам`ятаю про те, що в ці дні святкується 150-річчя творчості Чехова - українського, російського письменника, ну, а взагалі-то правильніше буде сказати: діяча світової культури. Ялтинці мають знати, запишіть: у 2010 році в обов`язковому порядку буде указ Президента про реставрацію і відновлення будинку-музею Чехова. Я його підпишу, цей указ, і ми з вами матимемо будинок-музей, за який нам не соромно буде, щоб і жителі України, й інших країн, приїздивши до Ялти, приїздивши до Криму, могли побачити визначні пам`ятки і біографії, і історії цього прекрасного поета, великого поета Антона Павловича Чехова", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

*** 29 січня відзначається 150-річчя з дня народження Чехова.