Ющенко і Тимошенко разом поклали квіти до пам’ятника Героям Крут

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО поклали квіти до пам’ятника Героям Крут у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії покладання квітів також взяли участь глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ, перший заступник секретаря РНБО Володимир ОГРИЗКО, міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не брав участі у церемонії.