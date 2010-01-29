Тимошенко здалося, що Ющенко з нею погодився

Кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОЩЕНКО розповіла главі державі Віктору ЮЩЕНКУ про ризик приходу до влади в країні «антиукраїнської кліки».

Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, про що вона говорила з В.ЮЩЕНКОМ, коли вони йшли покладати квіти до пам’ятника Героям Крут у Києві.

«Говорили про ризики, які постали перед Україною через 18 років після здобуття нею незалежності, і що знову чергові вибори призводять до того, що може прийти до влади антиукраїнська кліка, яка просто перекреслить всі роки становлення незалежності, зміцнення України. Про це ми говорили», - сказав Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єра, вона також висловила В.ЮЩЕНКУ свою позицію стосовно того, що демократичні сили мусять об’єднатися, щоб попередити прихід до влади антиукраїнських сил.

«Коли є єдність – є майбутнє у держави, коли немає єдності – держава завжди втрачала», - додала вона.

На запитання, що В.ЮЩЕНКО їй відповів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мені здається, що він погодився зі мною».