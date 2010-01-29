Януковичу радять зробити аудит і сказати: "Люди, ось бачите..."

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК пропонує кандидату на посаду Президента України, лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ звернутися до міжнародних аудиторів, щоб вони провели аналіз фінансового становища України.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції 28 січня А.БЛИЗНЮК сказав, що вже сьогодні, під час передвиборної кампанії, В.ЯНУКОВИЧ має звернутися до міжнародних аудиторів, щоб вони провели аналіз фінансового становища України. Тим самим В.ЯНУКОВИЧ, будучи обраним Президентом, запобіжить звинуваченням на свою адресу за подальше критичне у фінансовому плані становище економіки країни, сказав голова Донецької облради.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧУ у разі перемоги на президентських виборах необхідно буде приймати «мільйон непопулярних рішень», «мільйон і маленький візок».

«В.ЯНУКОВИЧ, перемагаючи 100% на виборах, вже сьогодні, у своїй передвиборній компанії, у другому турі має звертатися до міжнародного співтовариства, щоб вони, навіть не Україна витрачала на це гроші, а хай вони знайдуть гроші, знайдуть монітор-группу, будь-яку аудиторську компанію, яка проведе аналіз фінансового становища держави Україна і скаже, де ми знаходимося», - пояснив А.БЛИЗНЮК. При цьому він додав: «І новий Президент уже з цим (аналізом становища економіки в країні – УНІАН) до людей звернеться і скаже: «Люди, ось бачите, це не я сказав, це є оцінка. І хай ці (представники «помаранчевої» влади) відповідають, а ми з вами накреслимо – що і як правильно робити».

А.БЛИЗНЮК порадив В.ЯНУКОВИЧУ вже сьогодні розкривати людям дійсну ситуацію і попереджати про свої непопулярні заходи.

«Я вважаю, що йому (В. ЯНУКОВИЧУ) треба негайно, вже сьогодні, про це говорити, що «помаранчеві» розвалили країну. Сьогодні вони робитимуть усе, приміром, забиратимуть гроші з 4 кварталу і платитимуть їх зараз, а що буде в серпні? Їх узагалі цих грошей не буде, а В.ЯНУКОВИЧУ треба буде приймати рішення», - додав голова облради.