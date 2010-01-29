Французька газета попросила вибачення у Ахметова

Щоденна французька газета «Фігаро» опублікувала спростування раніше розміщених помилкових тверджень щодо українського бізнесмена Ріната АХМЕТОВА, а також вибачилася за недостовірну інформацію.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар бізнесмена Олена ДОВЖЕНКО.

За її словами, спростування відноситься до статті Аріель ТЕДРЕЛЬ «Donetsk, bastion russe en Ukraine», опублікованій газетою та її електронним виданням 18 січня 2010 року. В офіційній заяві, що з`явилася в номері газети «Фігаро» від 28 січня 2010 р., видання визнало, що «не має ніяких доказів тверджень», наведених у статті стосовно пана Р.АХМЕТОВА.

Газета «Фігаро» також заявила, що «шкодує, що такі твердження були зроблені» і офіційно вибачилася перед Р.АХМЕТОВИМ за шкоду, йому завдану.

Американський юрист Р.АХМЕТОВА Марк МАКДУГАЛЛ, заявив, що «редактори і видавці «Фігаро» діяли відповідально, швидко опублікувавши вибачення і виправлення помилкових заяв, опублікованих про пана Р.АХМЕТОВА».

М.МАКДУГАЛЛ додав: «Пан Р.АХМЕТОВ дорожить своєю репутацією в Європі, і сьогоднішні дії «Фігаро» доводять той факт, що добре ім`я пана Р.АХМЕТОВА було поставлене під загрозу публікацією помилкових звинувачень».