Пинзеник: я хотів би побачити дії нового керівництва

Колишній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що Україна має поновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав в інтерв’ю “Газеті по-українськи” (№14 від 29 січня).

Відповідаючи на запитання про обсяг золотовалютних резервів України, В.ПИНЗЕНИК сказав, що нині вони перевищують 26 млрд. дол. За його словами, уряд ними не розпоряджається — тільки Національний банк. В.ПИНЗЕНИК нагадав, що валютні резерви призначені для покриття платіжного балансу країни — різниці між притоком і відтоком коштів. “Другий рік підряд іде великий відтік грошей з України. Ввозимо товарів більше, ніж вивозимо. Зростання курсу долара в останні півтора року — це наслідок негативного платіжного балансу”,- сказав він.

В.ПИНЗЕНИК прогнозує, що цього року відтік може становити 25-35 млрд. дол. “Отже, потрібне зовнішнє інвестування. Але не для покриття дефіциту бюджету, не для проїдання, а для зовнішніх платежів. Це означає, що Україна має знову вийти на співпрацю з Міжнародним валютним фондом — іншого місця, де можна позичити гроші, немає”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи ефективно Україна використовувала позики МВФ, В.ПИНЗЕНИК зауважив, що уряд брав кошти на покриття дефіциту держбюджету. “А значить, гроші йшли на проїдання. Колись ми дійдемо до того, що всі доходи бюджету треба буде віддавати на погашення боргів”, - вважає колишній міністр фінансів.

На запитання, чи варто чекати покращання економічної ситуації після президентських виборів, В.ПИНЗЕНИК відповів, що це залежить не від виборів. За його словами, змінити ситуацію можна завжди. “Я хотів би побачити дії нового керівництва. У мене тут більше песимізму, ніж оптимізму. Але життя все одно змусить щось робити — коштів не вистачає. А якщо нічого не робитимуть — будуть політичні зміни”, - вважає він.

На запитання, хто із двох кандидатів у президенти здатен швидше зрозуміти, які потрібні зміни і як їх здійснити, екс-міністр фінансів відповів, що є ілюзії щодо одного з цих кандидатів. На його думку, загострення економічної ситуації може стати серйозним чинником, який змусить проводити реформи. “Кредити не дадуть без упевненості, що країна виходить із кризи і зможе розрахуватися. Якщо цей чинник не спрацює, я очікую нових виборів”, - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Говорячи про проект державного бюджету на 2010 рік, він зазначив, що цей документ за якістю співставний із торішнім. За словами В.ПИНЗЕНИКА, цей проект бюджету не вирішує наявні проблеми, а творить їх. “Краще не мати бюджету, ніж приймати такий. Це більше дисциплінує уряд, змушує його діяти за Бюджетним кодексом. Поданий у парламент проект несе постійну загрозу інфляції й падіння гривні”, - сказав він.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, найбільша небезпека проекту бюджету-2010 - його незбалансованість. Він зазначив, що уряд хоче витрачати значно більше коштів, ніж має. За інформацією В.ПИНЗЕНИКА, торік перевитрачено 102 млрд. грн. Цей дефіцит покрили за рахунок втягнення країни в борг. Основну частину позик уряд брав на внутрішньому ринку — 48 млрд. грн. під 24-28% річних. Ззовні запозичено 40 млрд. грн.

В.ПИНЗЕНИК також зазначив, що країна вперше стрімко нарощує державний борг. “Внутрішній уже становить 31 відсоток внутрішнього валового продукту. Два роки тому був 12,3 відсотка. Майже 40 відсотків видатків уряд не має чим покрити і знову залазить у борг”, - сказав колишній міністр фінансів.