В Україні зареєстрували ще одну партію - сто сімдесят третю

Міністерством юстиції зареєстровано нову політичну партію - „Праведність”. Партія стала 173-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.

Як повідомили УНІНА у прес-службі Мін’юсту, реєстрацію було здійснено на підставі рішення про створення партії, ухваленого установчими зборами, які відбулися 18 січня 2008 року, а також рішення установчого з`їзду партії від 25 жовтня 2008 року про затвердження статуту партії та рішення Центральної політради від 28 листопада 2009 року про зміни до статуту та програми партії.

Згідно з інформацією, наданою до Мін’юсту, керівником партії обрано Володимира ЄРЬОМЕНКА (1956 р.н., тимчасово не працює).