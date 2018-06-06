Кремлівські ідеологи закликають знищити Україну?

Вперше світ почув заклики до війни, до антиукраїнської мобілізації російського політичного класу... Звернення «Про небезпеку розвалу Росії»...

Ідеологічні гончаки Кремля Глєб Павловський і Михайло Леонтьєв одержали пропагандистське завдання «закопати Україну». Хоча я й підозрюю, що, можливо, вони неправильно зрозуміли вказівки прем`єр-міністра ракетно-ядерної Росії Путіна про те, що він «не допустить українізації Росії».

Цю фразу «великого і страшного» Володимира Володимировича слід трактувати і розуміти правильно: «Путін не допустить демократизації Росії» – ну, там розділення влади, вільних виборів і ЗМІ, зборів, мітингів, багатопартійності та інших (з точки зору, наприклад, того самого Павловського) «шизоїдних дурниць».

А зараз про інформаційний привід написання рядків, з якими ви, читачу, зараз знайомитеся.

Редакція одіозного «Русского журнала» – видання, ідейним натхненником і власником якого є «герой Майдану» Павловський, колишній одеський дисидент і наш земляк, а нині «той, хто зробив Путіна», присвятила весь останній номер Україні. Більш того, до дискусії: чи можна передчасно хоронити українську державу, редакція залучила багатьох продажних європейських псевдоінтелектуалів, у тому числі й українських політологів. Правда, «наші компрадори» вже давно (з чуток) служать не істині, а проклятому жовтому металу.

Головна ідеологічна зброя, найважливіший російський месидж укладається в наступну фразу (цитую «Русский журнал»): чи можна керуватися правовим принципом збереження територіальної цілісності держав, що не відбулися, – failed states – відносно України? Наші російські друзі безапеляційно стверджують: «Не слід світовій спільноті боротися за територіальну цілісність Української держави». Тобто дозвольте Росії роздерти на шматки Україну.

Мабуть, вперше від кремлівських ідеологів світ почув заклики до війни (політичної, економічної, інформаційної) проти України, войовниче гасло знищення України як держави, антиукраїнську мобілізацію російського політичного класу.

Михайло Леонтьєв з сердечної душі або через недомисел так сформулював кремлівську стратегію: «Росія зацікавлена в тому, щоб Україна як проект перестала існувати, оскільки проект Україна є проект, спеціально заточений проти Росії».

Спочатку я подумав, що треба б написати відкритий лист російським колегам і філософськи, шанобливо вказати на те, що зло завжди повертається до тих, хто його ініціює. Так пишуть отці християнства, так у Біблії, втім, і (спеціально для Михайла Леонтьєва і Глєба Павловського) у Святій книзі іудеїв Торі теж.

А потім вирішив написати проект звернення, як говорили за радянських часів, до прогресивного людства, лідерів держав, до народів. Коротше: до «URBI ET ORBI», як каже Папа Римський, «місту і світу», «на весь світ, всьому світу, всім і кожному».

Звернення «Про небезпеку розвалу Росії»

Світ висловлює глибоке занепокоєння розвитком внутрішньополітичних процесів у Росії у зв`язку з цілком очікуваним розвалом цього величезного геополітичного багатонаціонального простору.

Корупція пронизує всі гілки російської влади – законодавчу, виконавчу і судову. Президент Дмитро Медведєв так і сказав сьогодні «у нас в Росії рівень корупції - поза всіма межами».

У Росії не працює принцип розділення влади, немає вільних, демократичний виборів, фактично існує однопартійна політична система, владою забороняються будь-які протестні акції.

Росія стала поліцейською державою, де всі силові структури і спецслужби виконують внутрішні функції зі збереження влади нинішньої політичної кліки.

Російський політичний клас (майже за Володимиром Леніним) страшно далекий від народу. У Росії відбувся жахливий соціальний розрив між елітою і багатонаціональним населенням країни. І ось-ось справдиться велике пророцтво російського робітника-революціонера Петра Алексєєва початку ХХ століття: підніметься м`язиста рука мільйонів робітничого люду в Російській Федерації, і ярмо путінсько-медведєвського деспотизму, захищене солдатськими багнетами, розлетиться вщент!

Головною тенденцією внутрішньополітичних процесів у Росії стала конвертація державної влади в приватну власність і перерозподіл великих капіталів і нерухомості на користь спецслужб, які сьогодні в Росії втілюють владу і фактично стали державною владою.

Сировинний характер російської економіки став визначальним. Росія сидить на нафтовій і газовій голці, стала країною-рантьє, яка проживає і проїдає ресурси майбутніх поколінь. Бідність і вбогість російської глибинки відображає політику геноциду і канібалізму влади до власного народу. Багата Росія – рай для чиновників, пекло для народу.

У Росії не проводяться реформи. Російська влада старанно «зачищає» політичне поле країни, вихолощує будь-які легальні форми політичної активності, позбавлила сенсу інститут виборів у Росії.

У Росії запанували тенденції авторитаризму і політичного тоталітаризму, торжествує політичний культ однієї людини. Національні й соціальні конфлікти в Росії досягли безпрецедентних розмірів і небувалої гостроти. На Північному Кавказі йде багаторічна громадянська війна, в якій вже загинули сотні тисяч людей, перш за все мирних жителів. Терористичну інфраструктуру розгорнуто (за повідомленням російських ЗМІ) більш ніж у п`ятдесяти містах Росії.

У російському суспільстві торжествує націоналізм, антисемітизм, ксенофобія, нетерпимість до інших народів і рас.

У зовнішній політиці в Росії запанувала ідеологія месіанства. Головною зброєю проти Європи, України, Білорусії став нафтовий і газовий шантаж.

Правилом російської влади стала практика втручання у внутрішньополітичні справи країн колишнього СРСР, в першу чергу держав Прибалтики, Молдови, Азербайджану, України. Росія воювала проти суверенної Грузії і погрожує Україні.

Росія здійснює міжнародний військовий атомний шантаж, юридично закріпила можливість здійснювати превентивні ядерні удари по тих районах світу, де є «російські національні інтереси».

В Росії стали практикою політичні вбивства бізнесменів, депутатів Державної думи, діячів науки й культури.

В Росії тисячі політичних увязнених, серед них Михайло Ходорковський, Платон Лебедєв.

Російські ЗМІ повністю деморалізовані. З країни тікають кращі журналісти, опозиційні газети й журнали закриваються. Скрізь іде політичне й кримінальне переслідування журналістів, особливо в російських провінціях.

Цим зверненням ми бажаємо попередити, що Росія – «країна, що падає», де влада, тільки військовими, поліцейськими, тоталітарними методами контролює політичну ситуацію.

Ми бажаємо попередити народи, що російська імперія найближчим часом може розвалитися, і тоді виникнуть сотні тисяч проблем, які загрожуватимуть життю мільйонів людей на пострадянському просторі, в Європі і у всьому світі.

Ми звертається до народів світу, до ОБСЄ, до політичних лідерів розвинених держав негайно вжити заходів, які б попередили глобальну катастрофу, пов`язану з гіпотетичною, легко прогнозованою катастрофою Росії.

Ми пропонуємо обговорити проблему стабілізації Росії на позачерговому засіданні Організації Об`єднаних Націй, Раді Європи.

Пропонуємо створити в ООН із найбільш авторитетних і компетентних світових і європейських політиків і фахівців уряд Росії, який би запобіг катастрофі на одній шостій суші світу.

У своїх порадах ми керуємося лише міжнародним правом і загальнолюдськими гуманітарними принципами взаємин держав і народів і дуже просимо не чинити перешкод роботі світового уряду, який покликаний зберегти російську державність, культуру і російський народ.

... Від себе додам, що на відміну від Глєба Павловського, ми в Україні дуже зацікавлені в тому, щоб проект Росія не тільки існував, але й процвітав. Запевняємо, що «проект Україна» жодною мірою не направлений проти РФ і – керуючись методологією провокатора Михайла Леонтьєва: ми (Україна) не заточені на те, щоб Росію розрізати на шматки і роздати її світовим капіталістичним акулам.

Віктор Тимошенко, прихильник Львівської філософської школи