Піскун пропонує загнати політиків на психіатричну експертизу

Екс-генеральний прокурор, народний депутат від фракції Партії регіонів Святослав ПІСКУН вважає, що саме Верховна Рада повинна бути уповноваженою для призначати суддів на адміністративні посади, а державні службовці вищих рангів і політики проходити психіатричну експертизу.

Про це В.ПІСКУН заявив в інтерв’ю УНІАН.

“Оскільки судова система є окремою гілкою влади, ніякі інші державні органи, зокрема у системі виконавчої влади, не можуть призначати суддів на адміністративні посади”, - вважає народний депутат.

Він пояснив: оскільки вищий законодавчий орган – Верховна Рада – має повноваження призначати суддів безстроково, то саме парламенту можна дати право призначати суддів на адміністративні посади. “У нас парламентсько-президентська республіка, і ВР має на це повне право”, - додав С.ПІСКУН.

“За поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів через відповідний парламентський комітет Верховна Рада повинна давати згоду на призначення на адміністративні призначення у судах України. Таким чином судді і зніматимуться з посад”, - пояснив ініційовану процедуру С.ПІСКУН.

Він також вважає, що для посадових осіб, зокрема, державних службовців першої, другої, третьої категорії, а також Президента України, прем’єр-міністра, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ та інших високих посадових осіб, які виконують розпорядчі й організаційні функції щодо силових та правоохоронних структур, повинна бути запроваджена комісійна психіатрична експертиза.

“Метою цієї ініціативи є засвідчення, що людина, призначена на високу державну посаду, є психічно здоровою”, - зазначив С.ПІСКУН.