Ющенко визнав ОУН-УПА борцями за незалежність України

На офіційному сайті Президента України Віктора ЮЩЕНКА оприлюднено його указ від 28 січня про вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Враховуючи результати проведених наукових досліджень, визнаючи на державному рівні видатну роль учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, з метою їх вшанування, відновлення історичної справедливості та правдивої історії українського визвольного руху XX століття Президент постановив визнати учасниками боротьби за незалежність України у XX столітті осіб, які брали участь у політичній, партизанській, підпільній, збройній боротьбі за незалежність України, в тому числі у складі формувань Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави (Гетьманату), Української військової організації, Організації народної оборони «Карпатська Січ», Організації українських націоналістів, Української повстанської армії, Української головної визвольної ради та інших військових формувань, партій, організацій та рухів, що ставили за мету здобуття Україною державної незалежності.

Кабінету міністрів України Президент доручив розробити разом зі Службою безпеки України та за участю Національної академії наук України і внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про правовий статус учасників боротьби за незалежність України у XX столітті».

Міністерство освіти і науки України, Український інститут національної пам`яті мають розробити за участю НАНУ для навчальних закладів методичні, просвітницькі та інші матеріали, присвячені боротьбі за незалежність України у XX столітті.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям Президент доручив уживати в установленому порядку заходів щодо гідного вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, в тому числі з активізації патріотичного виховання молоді та просвітницької роботи, найменування у населених пунктах вулиць, площ, бульварів, парків та скверів, навчальних закладів та закладів культури на честь визначних учасників боротьби за незалежність України у XX столітті та подій, пов`язаних з українським визвольним рухом XX століття.

Крім того, глава держави пропонує органам місцевого самоврядування вживати заходів щодо вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, В.ЮЩЕНКО під час мітингу на честь вшанування пам’яті Героїв Крут заявив про підписання указу щодо вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.