У ЄЦ бояться повені, бо «уряд діє за принципом «після нас – хоч потоп»

В “Єдиному Центрі” закликають парламент заслухати звіт Шандри щодо заходів, яких вживає МНС для запобігання повені

Голова партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ закликає Верховну Раду заслухати звіт міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимира ШАНДРУ щодо заходів, яких вживає МНС для запобігання повені.

Про це повідомляє прес-служба “Єдиного Центру”. У прес-службі нагадали прогнози науковців про те, що навесні цього року в Україні може статися найсильніша повінь за останнє десятиліття.

“Кабінет міністрів має терміново знайти кошти на протипаводкові заходи, щоб цього року уникнути повторення ситуації літа 2008. Намагання закрити очі чи приховати проблему – не найкращий шлях її вирішення. А зараз уряд діє в прямому розумінні вислову “після нас – хоч потоп”, - вважає І.КРІЛЬ.

За його словами, заспокійливі заяви Гідрометцентру про можливість лише місцевих підтоплень не можуть виправдати бездіяльність урядовців. “Навіть невеликий паводок може наробити величезної шкоди, перш за все, у західних областях, які так і не змогли повністю ліквідувати наслідки повені 2008 року. Але вони не могли цього здійснити фізично, оскільки уряд постійно економив на фінансуванні протипаводкових програм. Так, у Чернівецькій області з 18 млн., необхідних для реалізації антипаводкової програми, уряд виділив менше 3 млн. Закарпатська область отримала трохи більше половини, а Львівщина за окремими статтями - лише близько 20%”, - наголосив народний депутат.

“Не краще фінансувалися і цільові державні програми запобігання повеням. Так, наприклад, реалізація “Державної цільової комплексної програми протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет” у 2009 р. мала скласти 215 млн. грн., а профінансовано було близько 46 млн. Тобто, трохи більше однієї п’ятої від необхідної суми”, – зазначив І.КРІЛЬ.

Тому він закликав Верховну Раду заслухати звіт В.ШАНДРИ про заходи, яких вживає МНС для запобігання виникнення повені.

“Якщо керівництво уряду через участь у виборах втратило відчуття реальності, координацію протипаводкових заходів має взяти на себе парламент. Народні депутати мають знати потреби МНС і запропонувати механізми підтримки дій цього відомства, щоб місцеві громади, які знаходяться у паводковій зоні, знову не залишилися наодинці з бідою, як це було у 2008 році”, – вважає І.КРІЛЬ.