Медведько: Межигір’я належить приватній фірмі на законних підставах

Законність передачі колишньої державної резиденції “Межигір’я” у приватну власність підтверджена у судовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він, зокрема, повідомив, що до Генпрокуратури поки що не надходило жодних звернень від Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки законності передачі в оренду лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ урядової резиденції “Межигір’я”, за створення якої вчора було проголосовано у парламенті.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що раніше до Генпрокуратури вже надходило декілька звернень стосовно “Межигір’я” від народних депутатів декількох фракцій.

«Я хочу сказати, що були судові рішення. Спочатку розглядав цю справу Київський господарський суд, Київський апеляційний суд і 27 січня є рішення Вищого господарського суду про те, що територія “Межигір’я” і саме помешкання належить приватній фірмі на законних підставах», - заявив генеральний прокурор.