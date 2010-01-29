ГПУ: меморандуму між Ющенком і Януковичем не було

В результаті перевірки за зверненням Президента України Віктора ЮЩЕНКА Генеральна прокуратура України не встановила факту укладення меморандуму про співпрацю між ним та лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА.

За її словами, людина, яка зробила таку заяву до органів прокуратури не з’являлася не зважаючи на офіційні звернення до неї. «Я зверталася до штабів (мається на увазі передвиборчі штаби В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) чи є копії такого меморандуму, мені відповіли, що немає. Тому жодних підстав вважати, що такий меморандум був, у нас немає», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Ярослав КОЗАЧОК заявив, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ та чинний Президент України В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії.

У Партії регіонів, “Нашій Україні” і Секретаріаті Президента спростували цю заяву.