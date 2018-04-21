Камеді клаб стверджує, що його замінять в ефірі на сіськи-піськи
Нове керівництво телеканалу “Інтер” начебто відмовилося від проекту як нерейтингового... Тепер гумористи шукають собі інше місце прописки...
Артисти Камеді клаб дали прес-конференцію з приводу завершення контракту на телеканалі “Інтер”. Хлопці в червоних фірмових светрах з непристойним зображенням оленя з’явилися перед очі та камери журналістів, а потім – і на Інтернет-чаті. Вони раптом показали, що все ж уміють жартувати.
|Антон Лірник, редактор
“Ви абсолютно праві! – відповідали гумористи (якщо дозволите, для короткого узагальнення, називатиму їх саме так). – Ми й не намагаємося бути професіоналами”. На репліку “мій син дивиться російський “Камеді клаб”, а вас називає “рогулями” та “відстоєм”, гендиректор “Камеді клаб Україна” Максим Бахматов відповів теж просто: “У вашого сина гарний смак”.
|Максим Бахматов
Власне, зміст виходу артистів у люди в тому, що тепер вони лишилися без постійного місця телевізійної прописки. Нове керівництво телеканалу “Інтер” начебто відмовилося від проекту як нерейтингового. Угода з телеканалом завершилася наприкінці минулого року, і ККУ не почув жодного слова про його продовження від керівництва каналу. Тепер гумористи шукають собі інше місце прописки, і без тіні образи кажуть, що насправді рейтинг програми на “Інтері” начебто становив близько 30%.
|"Ледокол" Максим Бахматов та "Ангел" Олександр Педан
Мабуть, причина в тому, що “Камеді клаб” замінить інший проект – “Бійцівський клуб”, що його робить “Квартал-95”, вважають артисти. “Це будуть такі собі “сіськи-піськи” в прямому ефірі”, відгукуються вони про можливого наступника.
“Камедіанти” зізнаються, що вже зайнялися переговорами щодо пошуку місця на іншому телеканалі. Тільки-но з’явилися чутки про ситуацію на “Інтері”, кажуть вони, як їм почали надходити пропозиції щодо співпраці. У тому числі індивідуальні – про роботу телеведучими.
Артисти “Камеді клаб” стверджують, що телеканал досі не оплатив зйомки останніх дванадцяти програм. І не знають, коли саме закінчиться трансляція їхніх записів, але вимагати її припинення не збираються: “Чим більше нам буде винен телеканал, тим краще”. У разі чого вони збираються повернути свої гроші через суд.
У будь-якому разі, впевнені гумористи, наприкінці зими вони розпочнуть зйомки наступного циклу телепроекту.
Стас Дмитренко