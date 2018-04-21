Камеді клаб стверджує, що його замінять в ефірі на сіськи-піськи

Артисти Камеді клаб дали прес-конференцію з приводу завершення контракту на телеканалі “Інтер”. Хлопці в червоних фірмових светрах з непристойним зображенням оленя з’явилися перед очі та камери журналістів, а потім – і на Інтернет-чаті. Вони раптом показали, що все ж уміють жартувати.

Антон Лірник, редактор

“Клабівцям” закидали, що їхня творчість нагадує художню самодіяльність часів СРСР.

“Ви абсолютно праві! – відповідали гумористи (якщо дозволите, для короткого узагальнення, називатиму їх саме так). – Ми й не намагаємося бути професіоналами”. На репліку “мій син дивиться російський “Камеді клаб”, а вас називає “рогулями” та “відстоєм”, гендиректор “Камеді клаб Україна” Максим Бахматов відповів теж просто: “У вашого сина гарний смак”.

Максим Бахматов

Говорити про смак авторів та прихильників цієї досить популярної телепрограми не стану. Лише відзначу, що, за інформацією самих авторів ККУ, їхнє рейтингове місце серед телегумору, що сиплеться з екранів українського ТБ, – у першій п’ятірці. Їх обганяють хіба що кілька телепрограм типу “Аншлаг”. Тобто масові, каже “Ледокол” Бахматов (кожен з учасників ККУ має своє прізвисько). А себе хлопці не вважають “масовими”, їхніми ж словами висловлюючись, “кому мівіну жерти, а кому – суші”. Хоча назвати їхній гумор ексклюзивним і високоінтелектуальним теж навряд чи можна.

Власне, зміст виходу артистів у люди в тому, що тепер вони лишилися без постійного місця телевізійної прописки. Нове керівництво телеканалу “Інтер” начебто відмовилося від проекту як нерейтингового. Угода з телеканалом завершилася наприкінці минулого року, і ККУ не почув жодного слова про його продовження від керівництва каналу. Тепер гумористи шукають собі інше місце прописки, і без тіні образи кажуть, що насправді рейтинг програми на “Інтері” начебто становив близько 30%.

"Ледокол" Максим Бахматов та "Ангел" Олександр Педан

Мабуть, причина в тому, що “Камеді клаб” замінить інший проект – “Бійцівський клуб”, що його робить “Квартал-95”, вважають артисти. “Це будуть такі собі “сіськи-піськи” в прямому ефірі”, відгукуються вони про можливого наступника.

“Камедіанти” зізнаються, що вже зайнялися переговорами щодо пошуку місця на іншому телеканалі. Тільки-но з’явилися чутки про ситуацію на “Інтері”, кажуть вони, як їм почали надходити пропозиції щодо співпраці. У тому числі індивідуальні – про роботу телеведучими.

Артисти “Камеді клаб” стверджують, що телеканал досі не оплатив зйомки останніх дванадцяти програм. І не знають, коли саме закінчиться трансляція їхніх записів, але вимагати її припинення не збираються: “Чим більше нам буде винен телеканал, тим краще”. У разі чого вони збираються повернути свої гроші через суд.

У будь-якому разі, впевнені гумористи, наприкінці зими вони розпочнуть зйомки наступного циклу телепроекту.

Стас Дмитренко