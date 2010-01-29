Тимошенко оскаржила рішення суду про те, що вона грає не за правилами

Кандидат у президенти України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який визнав протиправним використання нею прес-центру Кабінету міністрів для агітації проти кандидата на пост глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомив представник інтересів В.ЯНУКОВИЧА у цій справі Юрій ДОНЕЦЬ.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО подала апеляцію на рішення КААС до Вищого адміністративного суду України.

Розгляд апеляції відбудеться орієнтовно 30 або 31 січня.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Київський апеляційний адміністративний суд за позовом В.ЯНУКОВИЧА визнав протиправним використання прем’єр-міністром, кандидатом на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО прес-центру Кабміну для ведення передвиборчої агітації.

Зокрема, суд визнав протиправним агітацію проти кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА під час прес-конференції у прес-центрі Кабміну 20 січня.

Суд також визнав, що Ю.ТИМОШЕНКО порушила терміни агітації, коли до оголошення другого туру виборів Президента кандидатам заборонено проводити агітацію “за” чи “проти” кандидатів у президенти.