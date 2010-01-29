Янукович: Україна готова бути надійним партнером Росії

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна готова стати надійним партнером у формуванні єдиного економічного простору Росії з Європою.

Про це він заявив сьогодні під час телемоста з Давосом, де відбувається Всесвітній економічний форум, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що після перемоги на президентських виборах має намір добиватися істотного збільшення зростання товарообороту України з Росією.

«Всі наші відносини ми будуватимемо на принципах Світової організації торгівлі», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що обсяги товарообороту України і Росії останніми роками сильно впали. «Це наслідки заполітизованої політики останніх років, яку ми б не хотіли продовжувати», - зазначив лідер Партії регіонів.

Кандидат у Президенти наголосив, що «Україна готова бути надійним партнером у формуванні єдиного економічного простору Росії з Європою», додавши, що Росія, Білорусь і Казахстан пішли далеков уперед у створенні подібного єдиного економічного простору.

«Ми будуватимемо стратегічні, партнерські відносини з Росією, які будуть нас об`єднувати в питаннях економічної інтеграції. Я дивлюся в майбутнє оптимістично», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.