Тимошенко: бачу тільки один шлях розвитку - змінити систему влади

Кандидат у президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що в Україні необхідно створити умови, щоб влада не лише управляла, але й служила народу.

Про це вона заявила в ході телемосту з Давосом, де проходить Всесвітній економічний форум.

«Склалася так ситуація в Україні, що влада управляє громадянами, влада диктує громадянам, влада примушує громадян. Але єдине, що вона не робить – вона не служить - не надає послуги людям, а вона домінує. Це треба змінювати докорінно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що всі «благі наміри» з реформування влади й економіки, які були в 2004 році, не реалізовані перш за все через невдалу політичну реформу й нездатність змінити колишні традиції управління країною.

«Щоб проводити реформи й реальні зміни потрібно мати політичну волю долати старі традиції – цього не було... Я бачу лише один шлях розвитку - це всі наші хороші плани, всі наші цінності, які було чітко проголошено під час останніх виборів, треба просто зробити реальністю. Нам нарешті треба сконцентрувати волю й змінити систему влади так, щоб влада стала дієвою – виконавча влада. Нам треба зробити владу підконтрольною, чого не було всі останні роки. Тому що абсолютна влада й виглядає, як правило, як аморальна влада. Тому контроль над владою, відповідальність влади це те, чого не вистачало й не вистачає сьогодні Україні», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також кандидат у президенти зазначила, що в Україні для можливості проведення економічних реформ необхідно зробити привабливий інвестиційний клімат, а він неможливий без стабільності влади, провести податкову реформу й створити найбільш сприятливі умови для роботи малого та середнього бізнесу. «Один із ключових напрямків – створення середовища, яке б давало можливість розвиватися малому та середньому бізнесу», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре висловила бажання бачити, в разі перемоги на виборах, у своїй команді екс-кандидатів у президенти Сергія ТІГІПКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА, зазначивши, що їхні передвиборні програми більшою мірою співпадають з її реформаторськими планами.

«Після перемоги я надам усі можливості й зроблю весь переговорний процес прозорим, чітким, щоб вони побачили, що вони вже 9 лютого зможуть прийти і всі свої світлі напрацювання, дуже хороші плани втілювати в життя. А я буду всіма силами їм сприяти. Я думаю, що ці два політики заслуговують, щоб приступити до роботи відразу, а не чекати 5 років», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що поважає бажання С.ТІГІПКА і А.ЯЦЕНЮКА створювати свої політичні партії. «Я думаю, що на парламентських виборах, після того, як вони 2,5 роки попрацюють у владі, вони покажуть надзвичайно високі результати», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.