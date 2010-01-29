Литвин не схвалює рішення уряду щодо Луценка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не схвалює рішення Кабінету міністрів щодо призначення Юрія ЛУЦЕНКА в.о. міністра внутрішніх справ України після його звільнення з посади глави відомства парламентом.

Про це В.ЛИТВИН заявив у інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Так не роблять”, – сказав він, говорячи про рішення КМУ.

За словами спікера, таке рішення уряду свідчить, що “Кабінет міністрів просто розглядають як приватну установу”.

Водночас він зазначив, що не береться “давати правові оцінки рішенню Кабміну”.

Також В.ЛИТВИН наголосив, що “хто б про яку зраду не писав відозви”, рішення про відставку Ю.ЛУЦЕНКА є “рішенням законодавчого органу країни”.

Голова ВР зазначив, що перед початком розгляду питання про звіт глави МВС у парламенті голосів для його відставки не було. За словами В.ЛИТВИНА, “постановка питання і сам виступ Ю.ЛУЦЕНКА” провокували рішення про його відставку.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України". "За" проголосував 231 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Того ж дня на позачерговому засіданні уряду Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.