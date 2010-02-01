Янукович назвав своїх можливих прем’єрів

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив, що прем`єр-міністром після президентських виборів можуть стати і Сергій Тігіпко, і Арсеній Яценюк.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

На питання, чи пропонував лідер регіоналів комусь посаду прем`єра, Янукович відповів: "Я не маю таких прав. Такі права має більшість у парламенті, яка буде сформована тільки після виборів".

"Що стосується моєї окремої думки - я її висловлю напередодні ухвалення цього рішення і на засіданні фракції, і, можливо, на засіданні майбутньої коаліції. Я не хочу багато прізвищ називати", - зазначив він.

"В тому числі може бути і Тігіпко, і Яценюк, і інші. Це люди, які мають право претендувати на цю посаду. Виборці, які проголосували за кандидатів, про яких йде мова, вони голосували за зміни", - заявив Янукович.

Він висловив переконання, що Тігіпко і Яценюк "ніколи не підуть проти своїх виборців".

"Вони голосували за них, тому що виборці хочуть змін в країні, вони хочуть модернізації, вони голосували за оновлення влади, і вони не будуть ніколи голосувати за представників цієї влади", - вважає лідер регіоналів.

"Те, що Юлія Тимошенко нав`язує себе їм різними технологіями, обіцянками, я вважаю, що вона не їх принижує, вона принижує, перш за все, себе", - наголосив Янукович.

Як відомо, раніше Тимошенко запропонувала Тігіпку обійняти посаду прем`єра після її перемоги на президентських виборах.

Українська правда